باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر استقبال مدیریت شهری از توسعه خطوط مترو، از عدم ارسال طرح‌های جامع ریلی و قراردادهای کلان شهرداری به شورای شهر انتقاد کرد و بر لزوم رعایت قوانین و تصویب منابع مالی پیش از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها تأکید کرد.

او ادامه داد: در پی انجام مراسم کلنگ‌زنی خط جدید مترو در تهران، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر تهران ضمن ضروری خواندن توسعه حمل‌ونقل ریلی برای شهروندان، یادآور شد: ساخت مترو یک نیاز اضطراری و حیاتی برای کلانشهر تهران است و ما حتماً از توسعه آن استقبال می‌کنیم؛ اما بر اساس قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، تمامی طرح‌های ریلی و طرح‌های جامع شهری باید پیش از اجرا به تصویب شورا برسند که متأسفانه شهرداری تهران هنوز این طرح‌ها را به شورا ارائه نکرده است.

وی با اشاره به لزوم بررسی کارشناسی این طرح‌ها افزود: طبق قانون، این طرح‌ها باید در شورا بررسی و تصویب شوند تا مشخص شود آیا می‌توانند به طور واقعی پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند یا خیر.

این عضو شورای شهر همچنین درباره ابعاد مالی و قراردادهای کلان پروژه‌های مترو هشدار داد: قراردادهایی در این مقیاس بزرگ که ممکن است هزینه‌هایی بالغ بر چندصد یا چند هزار میلیارد تومان در پی داشته باشند، حتماً نیازمند تأیید و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران هستند؛ کما اینکه پیش‌نیاز اصلی آن، تصویب طرح جامع ریلی است.

وی در پایان با اشاره به جنبه‌های روانی و دلگرم‌کننده این قبیل اقدامات برای شهروندان خاطرنشان کرد: اقدامات اولیه تا آنجا که موجب امیدواری مردم باشد مشکلی ندارد، اما اگر قرار است به کار اجرایی و جدی تبدیل شود، قانون باید به دقت رعایت شود. از عزیزانمان در شهرداری انتظار می‌رود طرح جامع ریلی و قراردادهای خود را برای تصویب به شورا بیاورند و منابع مالی آن را نیز از سوی شورای شهر مصوب کنند تا وقتی به مردم قولی داده می‌شود و کلنگی به زمین می‌خورد، شهروندان اطمینان حاصل کنند که با پروژه‌ای کاملاً جدی و به دور از اقدامات نمایشی روبه‌رو هستند.