باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه هیئت ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به یک پرونده گرانفروشی نان رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر نصب پارچه تخلف به مدت یک ماه در این واحد صنفی، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: بازرسان صنعت معدن تجارت در بازرسی از واحد صنفی نانوایی، گزارش این تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

منبع: روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی