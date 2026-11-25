باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، ضمن تبریک هفته بسیج، با اشاره به نقش تفکر بسیجی در شکل‌گیری جریان‌های مقاومت اظهار کرد: حزب‌الله لبنان، گروه‌های مقاومت در عراق، فلسطین و یمن، مبتنی بر تفکر بسیجی شکل گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه روحیه بسیجی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله را مدیریت کرد و به سرانجام رساند، افزود: این روحیه در فتنه‌ها، جنگ رمضان و تجمعات شبانه نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته و موجب ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود تصریح کرد: روحیه بسیجی و حضور مردم در صحنه موجب شد دشمن به اهدافش نرسد. وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تنگه هرمز گفت: این تنگه تا زمان پذیرش شروط ما باز نخواهد شد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی‌آزاد با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور مردم در صحنه اظهار کرد: امام شهیدمان فرمودند کربلا تکرار نخواهد شد؛ هرچند امام زمان و حسین زمان به شهادت رسیدند، اما مردم صحنه را حفظ کردند و دشمن را مأیوس ساختند.

وی با بیان اینکه دشمن اکنون به فشار اقتصادی دل بسته است، ابراز امیدواری کرد که این راهبرد نیز به نتیجه نرسد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: به‌عنوان مدعی‌العموم، جنایات این رژیم و آمریکا را اعلام و شکایت‌های لازم را مطرح کرده‌ایم و با لحاظ مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب این جنایات، خسارات وارده را به‌صورت تضامنی مطالبه خواهیم کرد و امیدواریم این پیگیری‌ها به نتیجه برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، با تشریح وظایف و مسئولیت‌های دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، اظهار کرد: دادستان علاوه بر وظایف قضایی، نقش تربیتی و اجتماعی مهمی در جامعه دارد و قضات به‌طور عام و دادستان‌ها به‌طور ویژه در ارتقای فرهنگ عدالت‌خواهی نقش‌آفرین هستند.

وی با تأکید بر اهمیت آرای مستند، مستدل و عادلانه قضات افزود: تاکنون ۱۰ میلیون رأی قضایی پس از گمنام‌سازی در دسترس عموم قرار گرفته است تا مردم با مشاهده آرای مستند و عادلانه، با معیار‌های قضاوت صحیح آشنا شوند؛ چراکه رأی عادلانه قاضی می‌تواند در تربیت و اصلاح جامعه اثرگذار باشد.

دادستان کل کشور، صیانت از نظم و امنیت عمومی، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم را از دیگر وظایف مهم دادستان برشمرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم ابعاد مختلفی دارد؛ در برخی حوزه‌ها دستگاه قضایی به‌صورت مستقیم مسئولیت دارد و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید با مشارکت و تعامل سایر دستگاه‌ها، موضوع را پیگیری کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی‌آزاد با تأکید بر ضرورت حضور فعال قضات دادسرا تصریح کرد: قاضی دادسرا باید همواره آماده خدمت و پیگیری امور باشد و در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، نسبت به مسائل و مشکلات عمومی جامعه نیز حساسیت و مسئولیت‌پذیری داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل اظهار کرد: در مقطعی از زمان بازماندگان از تحصیل شناسایی شدند که با پیگیری‌های دادستانی کل کشور بیش از ۲۰ درصد از این آمار کاهش یافته است.

وی افزود: در جامعه اسلامی نباید نسبت به بیکاری و مشکلات اجتماعی بی‌تفاوت بود. دادستان در جایگاه مدعی‌العموم، در مواردی باید نقش مدافع حقوق مردم را نیز ایفا کند و موضوعاتی از این دست و امور حسبی را با جدیت دنبال کند.

دادستان کل کشور، هشدار به مسئولان درخصوص ترک فعل‌ها و مشکلات موجود، تعامل با نهاد‌های اجتماعی و آگاهی‌بخشی عمومی را از دیگر وظایف دادستان دانست و گفت: صداوسیما نیز باید در اجرای برنامه‌های فرهنگی و آگاه‌سازی مردم نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی ترویج فرهنگ صلح و سازش و میانجی‌گری را از ضرورت‌های مدیریت قضایی عنوان کرد و افزود: دادستان باید با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی، زمینه حل‌وفصل اختلافات و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی را فراهم کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی بجنورد گفت: این شهر از ظرفیت‌های فرهنگی و افراد فرهیخته و متدین برخوردار است و اقوام مختلف در کنار یکدیگر برادرانه زندگی می‌کنند. این تنوع قومی یک سرمایه ارزشمند برای استان است و باید با تقویت وفاق و وحدت، از آن صیانت کرد.

وی تأکید کرد: تصمیمات و اقدامات قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌کس احساس نکند لهجه، قومیت یا ویژگی‌های فرهنگی او در احقاق حق تأثیر دارد؛ چراکه همه شهروندان در برخورداری از حقوق شهروندی برابرند و عدالت واقعی، عدالتی است که هیچ تفاوتی میان افراد قائل نشود.

دادستان کل کشور با تأکید بر نفی تبعیض و ضرورت توجه به عوامل تقویت‌کننده آرامش اجتماعی خاطرنشان کرد: کثرت پرونده‌های قضایی لزوماً نشانه موفقیت دادستان نیست و حتی می‌تواند بیانگر ضعف در پیشگیری باشد. گاهی یک جلسه صلح و سازش یا یک هشدار به‌موقع به مسئولان می‌تواند از تشکیل پرونده و بروز اختلافات بعدی جلوگیری کند.

وی در ادامه در رابطه با سیدجواد ایلالی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، اظهار کرد: آقای ایلالی فردی ولایی و بااخلاص و از خانواده معظم شهداست و وجود چنین نیرو‌هایی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، همچنین در ادامه سخنان خود ضمن تبریک انتصاب دادستان جدید مرکز استان وی را نیرویی متعهد توصیف کرد.

وی با تأکید بر جایگاه قضات در تحقق عدالت اظهار کرد: قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌ها ارکان ناپیدای عدالت هستند و عدالت در اتاق‌های کوچک قضات و در لابه‌لای پرونده‌ها تحقق پیدا می‌کند.

دادستان کل کشور افزود: دقت در صدور قرار‌های قضایی، انتخاب نوع قرار، لحن برخورد با مراجعان و صبوری در شنیدن شکایت شاکیان، همگی در تحقق عدالت نقش مؤثری دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با دعوت از مردم خراسان شمالی برای همکاری با دادستان مرکز استان تصریح کرد: برای معرفی جاسوسان و عناصر معاند، سامانه‌هایی پیش‌بینی شده و تعدادی از قضات نیز برای بررسی و پالایش گزارش‌های دریافتی در نظر گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه دادستان بدون همراهی مردم، مدعی‌العموم به معنای واقعی نخواهد بود، گفت: شاکیان آگاه، وکلای متدین، گزارش‌دهندگان دلسوز، تشکل‌های اجتماعی و رسانه‌های مسئولیت‌پذیر می‌توانند در انجام مأموریت‌های دادستان نقش مؤثری داشته باشند.

دادستان کل کشور در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در حمایت از عدالت خاطرنشان کرد: نقد رسانه‌ها باید دلسوزانه و سازنده باشد تا به اصلاح امور کمک کند. رسانه‌ها باید با هوشیاری، مانع سوءاستفاده دشمن از مسائل و مشکلات شوند و در مسیر تحقق و حمایت از عدالت، یاور دستگاه قضایی باشند.

ارتقای رضایتمندی عمومی، صیانت از حقوق مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها در اولویت است

علی عباسی در تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود، اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه را محور فعالیت‌ها دانست و اظهار کرد: در این مسیر، حمایت از تولید و نظارت بر بازار، صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی نظارت بر دادسرا‌های استان، ارتقای رضایتمندی عمومی، ترویج فرهنگ صلح و سازش، جدیت در اجرای احکام قضایی، رسیدگی به امور حسبی، توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال بی‌سرپرست و بدسرپرست و نظارت بر عملکرد ضابطان را از دیگر اولویت‌های کاری خود برشمرد.

دادستان جدید با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از مدیران متعهد و دلسوز اجرایی تصریح کرد: دستگاه قضایی حامی مدیران متعهد، انقلابی و دلسوز است و در عین حال، با تمام توان با کارکنان فاسد برخورد خواهد کرد.

عباسی، فضای مجازی را هم‌زمان فرصتی برای اطلاع‌رسانی و بستری برای تهدید دانست و افزود: با ناشران اکاذیب و افرادی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: با افرادی که در راستای اهداف دشمن حرکت کنند یا به جان، مال و ناموس مردم تعرض کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان جدید خراسان شمالی همچنین مراقبت‌های پس از خروج زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرا را از دیگر برنامه‌های مورد تأکید خود عنوان کرد.