باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مانی یکتا مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با هدف تسهیل خدمات پرداخت برای گردشگران خارجی، به‌ویژه گردشگران درمانی و زائران، دستورالعمل صدور کارت ریالی گردشگری را به شبکه بانکی و صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است.

او افزود: بر اساس ضوابط ابلاغی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند کارت گردشگری را با نرخ توافقی از طریق شعب، باجه‌های فرودگاهی و درگاه‌های غیرحضوری عرضه کنند؛ امکان دریافت دسته‌ای کارت گردشگری توسط صرافی‌های مجاز از بانک محل سپرده‌گذاری و فروش مستقیم آن به گردشگران خارجی فراهم شده است.

او گفت: در حال حاضر ۶ بانک شامل صادرات، رفاه کارگران، شهر، دی، قرض‌الحسنه مهر ایران و سینا این خدمت را ارائه می‌کنند و توسعه آن در سایر بانک‌ها ادامه دارد.

او تاکید کرد: گردشگران هنگام خروج از کشور می‌توانند مانده ریالی مصرف‌نشده کارت را با نرخ توافقی به ارز تبدیل و دریافت کنند؛ این کارت قابلیت شارژ مجدد تا سقف معادل ریالی ۵ هزار یورو در هر نوبت را دارد و در بیش از ۱۰ میلیون نقطه پذیرندگی و تمامی درگاه‌های اینترنتی کشور قابل استفاده است.

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