باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان باختر روز چهارشنبه چهارم آذرماه در نشست تأمین تسهیلات طرح پایداری تولید در دیمزار‌ها ویژه خرید ادوات کشاورزی اظهار کرد: این اعتبار با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با هدف حمایت از تولید و توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به عملکرد کردستان در اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها افزود: این استان با تحت پوشش قرار دادن حدود ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم، رتبه نخست کشور را در اجرای این طرح به خود اختصاص داده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه این موفقیت حاصل تعامل و هماهنگی میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان جهاد کشاورزی استان است، از گسترش همکاری‌های دوجانبه در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خبر داد.

باختر ادامه داد: در راستای اجرای طرح جهش تولید پایدار در دیمزار‌های استان و در بخش خرید ادوات کشاورزی، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه بلندمدت از سوی بنیاد برکت اختصاص یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد با جذب کامل این منابع، زمینه بهره‌مندی استان از اعتبارات تکمیلی نیز فراهم شود و حمایت‌های بیشتری از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گیرد.

این نشست با هدف هماهنگی برای تأمین تسهیلات خرید ادوات کشاورزی ویژه طرح پایداری تولید در دیمزار‌ها و با حضور نماینده بنیاد برکت و جمعی از نمایندگان معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در سنندج برگزار شد.