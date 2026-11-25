باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شالبافیان، رئیس سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: طرح کارت گردشگری با همکاری بانک‌های عامل و همکاران بانک مرکزی تشریح خواهد شد و مبنای اصلی این طرح فراهم کردن امکان استفاده گردشگران ورودی به کشور از کارت گردشگری است.

وی افزود: برای محقق شدن این طرح، با توجه به فعال بودن شبکه غیررسمی، انتقال این فعالیت‌ها به شبکه رسمی اهمیت دارد و بهترین محل برای تحقق این موضوع، پایانه‌های ورودی زمینی و مرزی کشور است.

شالبافیان ادامه داد: در این زمینه ۱۸ مرجع اصلی انتخاب شده‌اند و هماهنگی‌هایی با استانداران استان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط نیز در حال انجام است. از سوی دیگر، ۸۹ درصد گردشگری کشور از مزیت لغو روادید استفاده می‌کنند و همین موضوع اهمیت فراهم کردن امکان استفاده گردشگران از خدمات کارت گردشگری در پایانه‌های ورودی را دوچندان می‌کند.

شالبافیان در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت شبکه بانکی در اجرای این طرح گفت: امروز یک برنامه و چالش چندین‌ساله برای مشارکت شبکه بانکی در این زمینه دنبال شده است که امیدواریم مورد استقبال قرار گیرد. همچنین سایر انتظارات و اقدامات حمایتی برای همراهی بانک‌ها در اجرای کامل برنامه اقدام، پیگیری خواهد شد.