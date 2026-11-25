باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پلی استایرن یکی از پرکاربردترین انواع پلاستیک در سطح جهان است؛ این ماده در بسته‌بندی مواد غذایی، پوشش‌های پلاستیکی، ظروف نگهداری و فنجان‌های فست فود یافت می‌شود. با این حال، نگرانی‌ها در مورد تأثیرات طولانی مدت آن بر سلامت رو به افزایش است.

تحقیقات قبلی نشان داده است که تومور‌های روده بزرگ در مقایسه با بافت سالم اطراف، حاوی انواع بیشتری از ذرات میکروپلاستیک هستند. علاوه بر این، مطالعات انجام شده بر روی موش‌ها، قرار گرفتن در معرض این ذرات را با رشد تومور مرتبط دانسته است.

در یک مطالعه جدید که در مجله «سرطان مولکولی» منتشر شده است، محققان مکانیسم بالقوه‌ای را کشف کرده‌اند که ممکن است توضیح دهد که چگونه این ذرات محیطی مساعد برای توسعه سرطان ایجاد می‌کنند.

این تیم تحقیقاتی به رهبری شان ژنگ و وینگ هان از دانشگاه مرکزی جنوبی در چین، توضیح دادند که نانوذرات پلی استایرن از طریق مسیری که قبلاً ناشناخته بود - یک تعامل پیچیده شامل آلاینده‌های محیطی، میکروبیوم روده و سلامت روده - "سرطان روده بزرگ را تشدید می‌کنند".

در این آزمایش، به موش‌ها ترکیبی از مواد شیمیایی که باعث ایجاد سرطان روده بزرگ می‌شوند، داده شد. زیرمجموعه‌ای از این موش‌ها همچنین نانوذرات پلی‌استایرن با قطر متوسط تقریباً ۵۰ نانومتر دریافت کردند.

برای نظارت بر آنها، محققان برخی از ذرات را با یک نشانگر فلورسنت برچسب‌گذاری کردند و به آنها اجازه دادند تا هنگام حرکت در دستگاه گوارش تا زمان دفع نهایی، ردیابی شوند.

پس از تشریح موش‌ها، محققان کشف کردند که برخی از این ذرات به اندام‌های مختلف، به‌ویژه روده بزرگ، رسیده‌اند. بررسی دقیق‌تر نشان داد که ذرات عمدتاً در لیزوزوم‌های سلول‌های روده بزرگ - اندامک‌هایی که به عنوان مراکز بازیافت مواد سلولی عمل می‌کنند - انباشته شده‌اند. یافته‌ها نشان داد که پلاستیک حتی در سطح سلولی نیز به راحتی تجزیه نمی‌شود.

اگرچه همه موش‌ها در معرض مواد سرطان‌زا قرار داشتند، اما آنهایی که ذرات میکروپلاستیک را بلعیده بودند، تومور‌های بسیار بیشتری ایجاد کردند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد نانوذرات موجود در روده بزرگ به میکروویلی‌ها - برآمدگی‌های ریز و مو مانندی که روده را پوشانده و هضم و جذب مواد مغذی را تسهیل می‌کنند و به عنوان زیستگاهی برای باکتری‌های مفید عمل می‌کنند - آسیب می‌رسانند.

در این آزمایش‌ها، حضور نانوذرات پلی‌استایرن منجر به کاهش شدید باکتری مفید *Faecalibaculum rodentium* شد. این باکتری اسید پروپیونیک تولید می‌کند؛ ترکیبی که از سرطانی شدن سلول‌ها جلوگیری می‌کند. نانوذرات با مختل کردن این رابطه همزیستی، محیطی را فراهم کردند که برای بروز سرطان کولورکتال (روده بزرگ و مقعد) مساعد است.

فرانک فریزل، جراح و متخصص سرطان کولورکتال در دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند — که در این پژوهش نقشی نداشته است — خاطرنشان کرد که شاید مسئله اصلی خودِ ذرات نباشند، بلکه توانایی آنها در نفوذ به لایه مخاطی روده باشد.

با این حال، این مطالعه محدودیت‌های آشکاری دارد؛ به‌ویژه اینکه دوز‌های استفاده‌شده برای موش‌ها به‌مراتب بیشتر از مقداری است که یک انسان ممکن است به‌طور واقعی در معرض آن قرار گیرد. علاوه بر این، موش‌ها از نظر زیستی با انسان‌ها تفاوت دارند و ممکن است بدن آنها پلاستیک‌ها را به شیوه‌ای متفاوت پردازش کند.

با این وجود، پژوهشگران دلایل محکمی دارند که گمان کنند ذرات میکروپلاستیکی که ناخواسته می‌بلعیم، می‌توانند اثرات بلندمدت مشابهی داشته باشند؛ به‌ویژه اگر به همان شیوه بر باکتری‌های مفید روده تأثیر بگذارند.

محققان به این نتیجه رسیدند که یافته‌های حاضر، درک ما را از پیامد‌های سلامتیِ نانوذراتِ موجود در محیط زیست عمیق‌تر می‌کند و بر نقش میکروبیوم روده و متابولیت‌های آن به‌عنوان اهدافی بالقوه برای مداخلات پزشکی — جهت مقابله با خطرات سرطانِ ناشی از آلودگی — تأکید می‌ورزد.

منبع: ساینس‌آلرت