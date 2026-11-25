باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است اهالی روستای نردین از توابع میامی استان سمنان با مشکل قطعی برق دست و پنجه نرم می‌کنند، بطوریکه با هر بار قطعی برق راه‌های ارتباطی مانند اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه قطع می‌شود.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

روستای نردین، به عنوان بزرگ‌ترین روستای شهرستان میامی و استان سمنان است و با جمعیتی بالغ بر ۴ هزار نفر، سال‌ها است با مشکل قطع کامل ارتباطات مخابراتی همزمان با قطعی برق مواجه است. با هر بار قطع برق، اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت نیز برای حدود دو ساعت از دسترس خارج می‌شوند. این در حالی است که امروز حتی امکان برقراری تماس با شماره امدادی ۱۱۲ نیز وجود نداشت.

این مسئله فراتر از یک اختلال ساده مخابراتی است و می‌تواند در شرایط اضطراری، سلامت و امنیت مردم را با خطر مواجه کند. در صورت وقوع حادثه، آتش‌سوزی یا نیاز فوری به خدمات اورژانسی و امدادی، مردم در این مدت چگونه باید درخواست کمک کنند؟ چرا مرکز مخابرات نردین با وجود جمعیت و اهمیت این روستا، همچنان فاقد تجهیزات پشتیبان برق سالم و استاندارد است تا با قطع برق، ارتباطات مردم نیز قطع نشود؟

از مسئولان اداره مخابرات شهرستان میامی و شرکت مخابرات استان سمنان انتظار می‌رود ضمن بررسی فنی و اعلام علت این مشکل چندساله، نسبت به تأمین و راه‌اندازی تجهیزات برق اضطراری و باتری‌های پشتیبان مناسب اقدام کنند. انتظار می‌رود این موضوع با وعده و اقدامات مقطعی رها نشود و تا زمان رفع کامل مشکل، به‌صورت جدی پیگیری شود. دسترسی به ارتباطات مخابراتی و امکان تماس با مراکز امدادی، از نیاز‌های اساسی مردم است و نباید با هر بار قطعی برق، اهالی یک روستای بزرگ برای دو ساعت از این حق محروم شوند. لطفا پیگیری کنید.