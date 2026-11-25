باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده نفوذ تدریجی جریانات شمالی و سامانه بارشی از عصر امروز (چهارشنبه ۴ آذر ماه) به منطقه است.

بر این اساس به تدریج ابرناکی و مه‌آلود شدن هوا، کاهش دما، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید)، بارندگی (بعضی مناطق رگباری و شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ تا اوایل صبح فردا (پنجشنبه ۵ آذر ماه) پیش‌بینی می‌شود (هشدار سطح زرد بارندگی). در تعریف رنگ بندی هشدار زرد هواشناسی آمده است: هوشیاری، آگاهی و اقدام در صورت نیاز، احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه‌ای وجود دارد.

از صبح فردا با کاهش ناپایداری، روند کاهش ابر تا اوایل هفته آینده مورد انتظار است. طی این مدت گاهی با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی، در بعضی نقاط بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: این پیش بینی جوی بر اساس نقشه‌های پیش یابی امروز تهیه شده، لذا طی روز‌های آتی احتمال تغییر در نقشه‌های هواشناسی وجود دارد، بنابراین تغییرات احتمالی در پیش بینی جوی روز‌های آینده اعلام می‌شود.

پیش بینی دریایی در سواحل استان گیلان

شرایط دریا در سواحل استان گیلان نیز برای تمامی فعالیت‌های دریایی به تدریج از عصر امروز تا ظهر فردا نامناسب پیش بینی شده است.