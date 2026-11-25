باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - صالحی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در خصوص کارت گردشگری گفت: مدیران بانک مرکزی نیز تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام داده‌اند، چراکه این موضوع برای کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که از ظرفیت‌های گسترده گردشگری، فرهنگی و تمدنی برخورداریم و در حوزه‌های مختلف گردشگری در جهان امروز حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. ایران همچنین یکی از کشور‌های دارای ظرفیت در حوزه گردشگری سلامت است.

وی افزود: آماری که در برنامه‌ریزی پنج‌ساله تدوین کردیم، رسیدن به شاخص ۱۵ میلیون گردشگر بود. در سال گذشته نیز ۱۲ میلیون گردشگر وارد ایران شدند. انتظار داشتیم به مرز بالاتری از این رقم برسیم، اما شرایط جنگی و اتفاقات رخ‌داده بر روند گردشگری تأثیر گذاشت.

صالحی با اشاره به اهمیت ورود گردشگر به کشور اظهار کرد: گردشگر چیزی با خودش نمی‌برد، بلکه آورده اقتصادی دارد. یک گردشگر موجب فعال شدن مشاغل مستقیم و غیرمستقیم در ایران می‌شود. اکنون ۴۱۰ هزار اشتغال مستقیم در ۲۵ هزار مرکز گردشگری داریم و گردشگری نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: گردشگر تصویر ایران زیبا را به دنیا منتقل می‌کند و فرهنگ و سنت ایران را به جهانیان معرفی می‌کند. گردشگر یک شاهد زنده برای مقابله با ایران‌هراسی است و مهم‌تر از همه، گردشگری در شرایط فعلی به این معناست که جهانیان پذیرفته‌اند ایران بزرگ و زیبا را از نزدیک ببینند.

وی بیان کرد: اکنون که با شما صحبت می‌کنم، با وجود محاصره، تحریم و فشار‌های روانی و رسانه‌ای دنیا، روند گردشگری قطع نشده و همچنان فعال است. پیش از تحریم‌ها، روزانه ۴۲ پرواز در مشهد و هفتگی ۴۲ پرواز در گیلان و رشت برای جابه‌جایی گردشگران خارجی انجام می‌شد.

صالحی با اشاره به برنامه جدید وزارت میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری با کشور‌های همسایه گفت: پروژه جدیدی را تحت عنوان «گذر از مرز» آغاز کرده‌ایم و با همسایگان گفت‌و‌گو‌هایی داشته‌ایم. تمرکز ما بر عراق و همچنین همسایگان شمالی کشور است. در نوار جنوبی عراق بیش از ۲۰ میلیون نفر جمعیت داریم.

وی افزود: استانداران ما در خوزستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی با استانداران مقابل خود گفت‌و‌گو کرده‌اند و مسیری را دنبال می‌کنیم تا خانواده‌های عراقی بتوانند از طریق فرودگاه بصره وارد آبادان شوند و سپس از طریق فرودگاه‌های ایلام، کرمانشاه و ارومیه به ایران سفر کنند. آنها می‌توانند از این نقاط با پرواز‌های داخلی به هر نقطه‌ای از ایران سفر کرده و در پایان به همان فرودگاه اولیه بازگردند و به کشور عراق بروند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: این جهت‌گیری از آن جهت اهمیت دارد که با وجود همه تهدید‌ها و فشار‌هایی که شاهد آن بودیم، مسیر جدید گردشگری تعطیل نشده است. در شمال کشور نیز با گفت‌و‌گو‌هایی که رئیس‌جمهور محترم انجام دادند و پیگیری‌های ما، در حال فعال‌سازی این مسیر هستیم.

صالحی درباره ظرفیت گردشگری سلامت کشور گفت: مراکز درمانی گسترده‌ای در ایران وجود دارد و یکی از دلایل استقبال گردشگران سلامت، قیمت خدمات درمانی در ایران است که به‌طور میانگین بین یک‌سوم تا یک‌پنجم کشور‌های مختلف است. همین حالا بسیاری از بیمارستان‌های کشور پذیرش روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از مرز جنوبی عراق را دارند که وارد خوزستان می‌شوند و تعداد زیادی از آنها برای دریافت خدمات سلامت به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را برای گردشگران شفاف‌سازی کنیم، هم تصویر زیبایی از اقتصاد کشور ارائه خواهیم داد و هم گردشگران احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری گفت: در همین فضای جنگ، اتفاق مهمی در حال شکل‌گیری است. دولت آقای پزشکیان در سال گذشته یک‌هزار و ۳۷۲ پروژه را افتتاح کرد و اکنون نیز ۱۷ هزار و ۳۰۰ پروژه به ارزش یک‌هزار و ۳۰۰ همت در دست اجرا داریم.

وی افزود: برخلاف تبلیغات دروغین، ایرانیان وطن‌پرست و دلبسته ایران هستند و سرمایه‌های خود را در کشور نگه داشته‌اند. آنها اکنون در مسیر توسعه ملی مشارکت دارند و سرمایه‌هایشان را برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری هزینه می‌کنند، چراکه می‌دانند از این جنگ سربلند و پیروز عبور خواهیم کرد و فردای آن به زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر نیاز داریم.

صالحی خاطرنشان کرد: ظرفیت زیرساخت‌های گردشگری ما بسیار محدود است و نیازمند توسعه هستیم.

او در نهایت با اشاره به کارت گردشگری اظهار کرد: این کارت جریان ناسالم و بدون شفافیت را حذف می‌کند.