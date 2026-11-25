باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل بیتنو»، گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم را متهم کرد که «از شهوت قدرت دیوانه شده‌اند» و به قدرت چسبیده‌اند و استدلال کرد که مسئولیت‌پذیری و احتیاط جزو نقاط قوت آنها نیست.

لیبرمن افزود که از زمان انتخابات، با شگفتی رفتار آنها را دنبال کرده است، از اقدامات دفتر نتانیاهو در روز انتخابات گرفته تا شکایات مداوم در مورد تقلب در انتخابات، تا سناریو‌هایی که دیروز کاتس ارائه داد.

لیبرمن گفت اگر بعدا معلوم شود که نتانیاهو و کاتس از موساد، شین بت و سایر آژانس‌ها علیه رهبران بلوک تغییر استفاده کرده‌اند و هنوز هم استفاده می‌کنند، تعجب نخواهد کرد.

اظهارات آویگدور لیبرمن در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل پس از انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ با بحران سیاسی و اختلافات بر سر تشکیل کابینه جدید روبه‌رو است. نتایج انتخابات نشان داد ائتلاف بنیامین نتانیاهو با ۵۳ کرسی و بلوک مخالف او با ۴۸ کرسی، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند.

منبع: الجزیره