باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در سال ۲۰۲۲، آمازون قرارداد‌هایی را با آریان‌اسپیس برای انجام ۱۸ مأموریت پرتاب جهت استقرار ماهواره‌های خود امضا کرد. سپتامبر گذشته نیز، دو شرکت بر سر انجام ۶ پرتاب دیگر به توافق رسیدند. از ابتدای سال جاری تاکنون، آریان‌اسپیس ۱۳۶ ماهواره اینترنتی را برای آمازون به فضا پرتاب کرده است.

آمازون قصد دارد منظومه‌ای بزرگ از ماهواره‌ها را در مدار مستقر کند تا خدمات اینترنتی را در سراسر زمین ارائه دهد؛ اقدامی که این شرکت را به رقیبی برای شبکه ماهواره‌ای آمریکایی «استارلینک» (Starlink) تبدیل می‌کند.

موشک آریان ۶ که در این مأموریت به کار گرفته شد، یک پرتابگر سنگین‌وزن است که به عنوان جایگزینی برای موشک «آریان ۵» توسعه یافته است. این موشک در دو پیکربندی عرضه می‌شود: «آریان ۶۲» (Ariane ۶۲) که به دو بوستر جانبی مجهز است و توانایی حمل تا ۵ تن محموله به مدار را دارد؛ و «آریان ۶۴» (Ariane ۶۴) که دارای چهار بوستر است و می‌تواند تا ۱۰.۵ تن محموله را در مدار قرار دهد.

منبع: TASS