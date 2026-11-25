باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت هواوی از گوشی تاشوی جدید خود با نام «Mate X۸» رونمایی کرد؛ دستگاهی که با هدف ارائه عملکردی عالی و پاسخگویی به نیاز‌های متنوع کاربران از وب‌گردی و اجرای بازی‌ها گرفته تا تماشای ویدیو طراحی شده است.

این گوشی که از مواد اولیه باکیفیت ساخته شده، در حالت کاملاً باز دارای ابعاد ۱۵۶.۹ در ۱۵۲ در ۴.۲ میلی‌متر است. وزن آن به ۲۳۷ گرم می‌رسد و به لطف بهره‌مندی از استاندارد‌های IP۵۸/IP۵۹، در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم است. همچنین، لایه‌ای از شیشه مقاوم در برابر ضربه و خط و خش از آن محافظت می‌کند.

نمایشگر اصلی و انعطاف‌پذیر این دستگاه، یک پنل ۸.۲ اینچی از نوع LTPO OLED تاشو است که از وضوح ۲۳۴۰ در ۲۴۲۴ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۸۰۰۰ نیت بهره می‌برد. نمایشگر بیرونی نیز یک پنل ۶.۵۴ اینچی LTPO OLED با وضوح ۱۱۳۲ در ۲۴۴۴ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۱۲۰۰۰ نیت است.

این گوشی با سیستم‌عامل HarmonyOS ۷.۰ اجرا می‌شود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه Kirin ۹۰۵۰ Pro به همراه پردازنده گرافیکی Maleoon ۹۵۵ تأمین می‌گردد. این محصول در نسخه‌هایی با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ظرفیت‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت عرضه می‌شود. سیستم دوربین اصلی شامل سه لنز (۵۰ + ۵۰ + ۴۰ مگاپیکسلی) است که شامل یک لنز فوق‌عریض و یک لنز تله‌فوتو از نوع پریسکوپی می‌شود و از فناوری HDR Vivid نیز پشتیبانی می‌کند. دوربین سلفی دستگاه نیز دارای وضوح ۸ مگاپیکسل است.

هواوی این گوشی را به امکاناتی نظیر دو درگاه نانو سیم‌کارت (به‌همراه پشتیبانی از eSIM)، تراشه NFC، فرستنده مادون قرمز (IR) برای کنترل دستگاه‌های الکترونیکی، و درگاه USB Type-C ۳.۱ مجهز کرده است. انرژی مورد نیاز این دستگاه توسط یک باتری ۶۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که از شارژ سریع سیمی ۶۶ واتی و شارژ سریع بی‌سیم ۵۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: GSMArena