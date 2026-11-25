باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حضور حجت‌الاسلام علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در مراسم رونمایی از «منشور زن در اندیشه اسلام ناب محمدی (ص)» با اشاره به جایگاه والای زن در تفکر اسلامی گفت: جایگاهی که قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) برای زن ترسیم کرده‌اند، به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی، بالاتر از نگاهی است که به مردان وجود دارد و وجود نورانی حضرت فاطمه زهرا (س) در منظومه معصومین (ع) نشان‌دهنده همین حرمت و جایگاه است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی، برجسته کردن نقش زنان بود که امام راحل (ره) آن را سر دست بلند کردند و نقش زنان را در انقلاب اسلامی عمیق‌تر و تأثیرگذارتر از نقش مردان دانستند. جمله امام خمینی (ره) که «زن مظهر تحقق آمال بشر است» بیانگر همین نگاه عمیق است.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با اشاره به امتداد این نگاه در دوره رهبری شهید آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: این نگاه نه تنها در بیان، بلکه در سیاست‌گذاری‌ها، توصیه‌ها و تأکیدات به نهاد‌های فرهنگی نیز مطرح شد؛ با این حال، هنوز در استقلال و تثبیت این نگاه در سیاست‌گذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و مدیریت‌ها دچار چالش هستیم.

وی دو تهدید پیش‌روی نگاه اسلام به زن را برشمرد و گفت: یکی نگاه متحجرانه شرقی که در جوامع اسلامی ریشه دارد و دیگری نگاه ابزارانگاری غرب که با ابزار‌های رسانه‌ای و نظریه‌پردازی سعی در تحمیل خود دارد؛ اما نگاه اسلام مبتنی بر فطرت و عقلانیت الهی است و با وجود این رقبا، جای خود را باز خواهد کرد.

ذوعلم با تأکید بر نقش بانوان در پیشبرد این نگاه تصریح کرد: رهبر شهید تأکید داشتند که کار برای زنان را باید خود بانوان انجام دهند، حتی در مسئله اجتهاد فقهی، مسائل مربوط به زنان را باید فقیه زن نظر دهد. بانوان اندیشمند و نخبه انقلابی باید در خط مقدم تبیین و دفاع از جایگاه زن قرار گیرند و مردان نیز باید زمینه‌سازی و کمک کنند.

وی درباره «منشور زن در اندیشه اسلام ناب محمدی (ص)» گفت: این منشور حاصل نزدیک به یک سال و نیم کار فشرده است و از منابع اصیل اسلامی و اندیشه انقلاب اسلامی برگرفته شده است. این منشور نقطه آغاز است و نیازمند تبیین، توضیح و تولید محصولات فرهنگی متنوع از جمله کتاب، انیمیشن، فیلم، نشست و دوره اندیشه‌ورزی برای مخاطبان مختلف به‌ویژه نوجوانان و جوانان است.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر لزوم تولید نسخه‌های مختلف منشور متناسب با زبان مخاطبان مختلف تأکید کرد و افزود: ترجمه این تولیدات به زبان‌های دیگر برای انتقال نگاه اسلام به زنان مسلمان و غیرمسلمان در سراسر جهان ضروری است.

ذوعلم در پایان با اشاره به وظیفه در قبال امامین انقلاب خاطرنشان کرد: در غیاب حضور فیزیکی رهبر شهید، حضور امروز قوی‌تر است و باید با استقامت بر پیمان، امتداد خط فکری و استقرار بیشتر تلاش‌ها را دنبال کنیم. پایه‌گذاری‌ها خوب و منابع غنی است و تلاش‌های صورت‌گرفته مؤثر بوده است.

گفتنی است در این مراسم که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، جمعی از بانوان اندیشمند، پژوهشگران و فعالان حوزه زنان حضور داشتند و بر لزوم هم‌افزایی و هم‌اندیشی میان مجموعه‌های مختلف برای تبیین هرچه بهتر نگاه اسلام به زن تأکید کردند.