باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید کمیسیون اروپا به‌طور مرتب درباره اوکراین اظهارنظر می‌کند، اما تاکنون هیچ پیشنهاد مشخصی از طریق مجاری دیپلماتیک به مسکو ارائه نداده است.

لاوروف در یک نشست خبری در بلاروس گفت: «ما هرگز هیچ تماسی با کمیسیون اروپا درباره مذاکرات مربوط به بحران اوکراین نداشته‌ایم.» او افزود که ارائه نشدن هیچ پیشنهادی نشان‌دهنده «نبود جدیت در رویکرد بروکسل» است.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت مسکو از نمایندگان کشور‌های اروپایی دعوت کرده است به روسیه سفر کنند یا به هر طریق دیگری مواضع خود را توضیح دهند، اما آنها می‌خواهند مستقیماً وارد مذاکرات شوند.

لاوروف در ادامه گفت: «با چنین رفتار و چنین نیت‌هایی، آنها پشت میز مذاکره خواهند نشست و بلافاصله پاهایشان را روی میز خواهند گذاشت. ما به چنین چیزی نیاز نداریم».

اظهارات لاوروف در حالی مطرح می‌شود که روز‌های ۱۰ و ۱۱ نوامبر (۱۹ و ۲۰ آبان) نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا پس از حدود ۹ ماه وقفه، در ابوظبی مذاکرات مستقیمی برای پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار کردند. پس از این مذاکرات، فرستادگان آمریکا از احتمال حضور نمایندگان اروپایی در دور بعدی مذاکرات خبر دادند.

در ادامه، ولادیمیر پوتین اعلام کرد روسیه از نمایندگان اروپایی دعوت کرده است پیش از پیوستن به مذاکرات، به مسکو بیایند و مواضع خود را درباره روند صلح و مسائل امنیتی اروپا توضیح دهند.

منبع: بریکینگ نیوز