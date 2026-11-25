باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر اجرای برگزاری این رویداد گفت: بیست‌وهفتمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و صوتی‌تصویری از امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس آغاز به کار کرد.

ندا ضیاع گفت: این نمایشگاه با مساحت ۶ هزار مترمربع و با حضور ۳۳ شرکت از استان‌های کاشان، تهران، خراسان رضوی، زنجان، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس آغاز به کار کرد که شرکت‌ها آخرین دستاورد‌ها و محصولات خود را با برند‌های معروف به نمایش گذاشته‌اند.

به گفته مدیر اجرای برگزاری این رویداد شرکت‌کنندگان در این رویداد، انواع لوازم خانگی شامل یخچال، فریزر، انواع اجاق گاز، فر، هود، لباسشویی، ظروف آشپزخانه، انواع قابلمه، دستگاه‌های تصفیه آب، لوازم آشپزخانه، شیرآلات، لوازم برقی و کالای خواب را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

او خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای آشنایی مصرف‌کنندگان با جدیدترین محصولات و فناوری‌های حوزه لوازم خانگی و صوتی‌تصویری فراهم کرده است.

ضیاع گفت: برگزاری این نمایشگاه در شرایطی که بازار لوازم خانگی با رقابت فزاینده برند‌ها و تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان روبه‌روست، نشان‌دهنده اهمیت روزافزون نمایشگاه‌های تخصصی به‌عنوان پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. حضور ۳۳ شرکت از هفت استان کشور در یک رویداد استانی، حکایت از آن دارد که نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس توانسته‌اند جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های نمایشگاهی جنوب کشور تثبیت کنند.

او افزود: تنوع محصولات عرضه‌شده از لوازم خانگی بزرگ تا کالای خواب و دستگاه‌های تصفیه آب، بیانگر آن است که این نمایشگاه صرفاً یک رویداد تجاری نیست، بلکه فرصتی برای رصد تحولات بازار و نیاز‌های واقعی خانوار‌ها فراهم می‌کند.

مدیر اجرای برگزاری این رویداد تصریح کرد در همین حال، حضور شرکت‌هایی از استان‌های صنعتی کشور همچون اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی در کنار فعالان استان فارس، می‌تواند به انتقال دانش فنی، شکل‌گیری همکاری‌های تجاری و رقابت سازنده میان برند‌ها منجر شود.

ندا ضیاع افزود: این نمایشگاه از چهارم تا هفتم آذر ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس پذیرای عموم شهروندان است.

منبع: نمایشگاه بین‌المللی شیراز