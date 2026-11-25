باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تصویب هیأت عالی نظارت و ابلاغ رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور؛ دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی و فیزیکی که قصد عرضه و فروش محصولات واحد صنفی خود از طریق فضای مجازی را دارند، نیازی به اخذ پروانه کسب مجدد از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی نخواهند داشت و می‌توانند با درج نشانی اینترنتی در ذیل پروانه کسب خود، در هر دو بستر حقیقی و مجازی فعالیت کنند.

حسینلویی گفت: نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات این واحد‌ها در چارچوب صلاحیت اتحادیه صنفی مربوطه انجام خواهد شد و سایر الزامات نظارتی مقرر در آیین‌نامه نیز به قوت خود باقی است.

دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تأکید کرد: این تصمیم در راستای کاهش بروکراسی اداری، جلوگیری از موازی‌کاری در صدور مجوزها، حمایت از فعالان صنفی و تسهیل بهره‌گیری اصناف از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال اتخاذ شده و گامی مؤثر در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه تجارت الکترونیکی در بخش اصناف کشور است.