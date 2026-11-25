باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف خود از طریق فشار اقتصادی و اقدام نظامی، به دنبال ترکیب ظرفیت‌های اقتصادی، رسانه‌ای، امنیتی و نظامی برای تحمیل خواسته‌های خود به ایران است. بررسی مواضع مقامات آمریکایی و تحرکات جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی، ضرورت توجه به سناریویی را نشان می‌دهد که در آن، ایجاد التهاب در داخل کشور مقدمه یا مکمل اقدام نظامی خارجی است.

دو بازوی ایجاد بحران در داخل ایران

رکن نخست این سناریو، تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اقتصادی و افزایش فشار بر معیشت مردم است. محدود کردن منابع درآمدی کشور، ایجاد اختلال در تجارت خارجی و افزایش دشواری تأمین نیاز‌های اقتصادی، از ابزار‌های این سیاست محسوب می‌شوند. رکن دوم، تشدید فشار روانی بر جامعه از طریق رسانه‌های همسو با سیاست فشار حداکثری است. برجسته‌سازی تعارضات اجتماعی، نارسایی‌های مدیریتی و حوادث تلخ و تلاش برای انتساب مستقیم یا غیرمستقیم آنها به حاکمیت، می‌تواند در خدمت انباشت خشم اجتماعی قرار گیرد. موج اخیر انتشار اخبار زن‌کشی و دخترکشی نیز از این منظر قابل بررسی است.

در چنین الگویی، فشار اقتصادی زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند و فشار رسانه‌ای می‌تواند بر شدت خشم و التهاب جامعه بیفزاید. هدف احتمالی این ترکیب، رساندن جامعه به نقطه‌ای است که یک حادثه تلخ، یک تصمیم اقتصادی یا حتی یک خطای مدیریتی، زمینه‌ساز بحرانی گسترده شود.

چرا آذر و دی اهمیت دارد؟

اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران، بار دیگر توجه‌ها را به آغاز سال نوی میلادی معطوف کرده است. ترامپ در ۱۹ نوامبر، در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز، درباره تحولات ایران گفت: «خواهیم دید پس از اول ژانویه چه اتفاقی می‌افتد.»

در کنار این اظهارات، اعترافات صریح مقامات آمریکا درباره تلاش برای مسلح‌سازی مخالفان و انتشار مطالب تبلیغی درباره خرید و فروش سلاح در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور وجود دارد. قرار دادن این تحرکات در کنار یکدیگر، ضرورت توجه به احتمال تبدیل اعتراضات اقتصادی به خشونت مسلحانه در هفته‌های پایانی آذر و دی‌ماه را افزایش می‌دهد. در این سناریو، ایجاد یک بحران امنیتی در داخل کشور با کشته سازی گسترده‌تر از ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته، زمینه‌ساز ورود به مرحله نظامی خواهد بود با این تفاوت که این بار حمله نظامی بلافاصله پس از اغتشاش و کشتار خیابانی صورت خواهد پذیرفت.

آخرین برگه قمار آمریکا؟

آمریکا برای پایان دادن به جنگ، تحت فشار افکار عمومی داخلی و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی ادامه منازعه قرار دارد. شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نیز محدودیت‌های دولت ترامپ را افزایش داده است.

در همین حال، واشنگتن همچنان بر تشدید محاصره اقتصادی ایران اصرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۳ نوامبر نیز تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران اعمال کرد؛ بنابراین ترکیب فشار اقتصادی، التهاب اجتماعی و اقدام نظامی را می‌توان یکی از آخرین گزینه‌های دولت ترامپ برای خروج از بن‌بست کنونی دانست؛ گزینه‌ای که تحقق آن بیش از هر چیز به تحولات داخل ایران وابسته است.

خطای بخشی‌نگری در مواجهه با یک بحران چندوجهیدر چنین شرایطی، یکی از خطا‌های برخی نیرو‌های سیاسی داخلی، ندیدن تمامی ابعاد صحنه و تقلیل مشکلات کشور به عملکرد دولت یا رقیب سیاسی است. وقتی کشور هم‌زمان با فشار اقتصادی، تهدید نظامی، عملیات روانی و چالش‌های داخلی مواجه است، تحلیل مسائل صرفاً از دریچه رقابت‌های سیاسی، به شناخت درست مسئله کمکی نمی‌کند.

این سخن به معنای نادیده گرفتن ضعف‌های مدیریتی دولت یا تعطیل کردن نقد و مطالبه‌گری نیست؛ بلکه به معنای درک دشواری مدیریت کشور در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی است. مدیریت کشور در چنین شرایطی، حتی برای توانمندترین مدیران نیز کاری دشوار است. نقد سازنده، ارائه راهکار و کمک به کاهش مشکلات مردم، مسئولیتی است که موافقان و مخالفان دولت به یک اندازه در قبال آن مسئول‌اند. تبدیل هر مشکل معیشتی به موضوعی برای تسویه‌حساب سیاسی و تشدید تعارضات داخلی، نه مشکلی از مردم حل می‌کند و نه به عبور کشور از این مقطع دشوار کمک خواهد کرد.

عبور از یک مقطع دشوار؛ چشم‌انداز پیش روی ایران

مردم ایران در ماه‌های گذشته هزینه‌های سنگینی را در نتیجه جنگ و فشار‌های اقتصادی تحمل کرده‌اند. حفظ دستاورد‌های این ایستادگی، مستلزم مدیریت هوشمندانه شرایط کنونی است. هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی تداوم جنگ برای آمریکا، از جمله عواملی است که می‌تواند ظرفیت واشنگتن برای ادامه این وضعیت را محدود کند. کارشناسان معتقدند با پایان جنگ و همزمان با افزایش اعتبار جهانی ایران، زمینه آزاد شدن ظرفیت‌های اقتصادی ایران، بهبود تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط معیشتی مردم را فراهم کند.

از این رو، شرایط دشوار امروز را نباید به آینده کشور تعمیم داد. همان‌طور که نباید مشکلات واقعی را انکار کرد، نباید امکان عبور از آنها را نیز نادیده گرفت. در این مقطع، کاهش تعارضات غیرضروری داخلی، کمک به مدیریت کشور، اصلاح خطا‌های مدیریتی و رسیدگی به مشکلات مردم، می‌تواند هزینه عبور از بحران را کاهش دهد. مهم‌ترین مسئله امروز ما، عبور موفق ایران از این مقطع دشوار و تبدیل هزینه‌ها و سختی‌های تحمل‌شده از سوی مردم به دستاورد‌هایی پایدار برای کشور و بهبود زندگی مردم است.

منبع: فارس