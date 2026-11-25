باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سطوح بالای تری‌گلیسیرید در خون، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی را افزایش می‌دهد و در موارد شدید، می‌تواند منجر به پانکراتیت (التهاب لوزالمعده) حاد شود.

اگرچه درمان‌هایی برای کنترل سطح این چربی‌ها وجود دارد، اما بسیاری از بیماران همچنان به گزینه‌هایی نیاز دارند که هم مؤثرتر باشند و هم ایمن‌تر.

در یک دستاورد علمی امیدوارکننده، یک مطالعه بالینی اخیر دارویی آزمایشی به نام «MAR۰۰۱» را معرفی کرده است که نشان داده می‌تواند سطح تری‌گلیسیرید را تا ۴۶ درصد کاهش دهد. علاوه بر این، در بیش از نیمی از بیمارانی که بالاترین دوز دارو را دریافت کردند، سطح تری‌گلیسیرید به محدوده طبیعی بازگشت.

این مطالعه نشان داد که داروی مذکور از مکانیسمی منحصر‌به‌فرد بهره می‌برد و پروتئین خاصی را هدف قرار می‌دهد که مسئول تنظیم متابولیسم (سوخت‌وساز) چربی‌ها در بدن است.

این داروی جدید چگونه عمل می‌کند؟

داروی MAR۰۰۱ متعلق به دسته‌ای از ترکیبات به نام «آنتی‌بادی‌های مونوکلونال» است. این دارو پروتئینی به نام «ANGPTL۴» را هدف قرار می‌دهد؛ پروتئینی که به‌طور معمول مانع عملکرد آنزیمی به نام «لیپوپروتئین لیپاز» می‌شود. وظیفه این آنزیم، تجزیه تری‌گلیسیرید‌ها در جریان خون است.

توسعه این دارو بر اساس مشاهدات ژنتیکی صورت گرفته است؛ این مشاهدات نشان می‌دهند افرادی که دارای واریانت‌های (تغییرات) ژنتیکی خاصی در ارتباط با این پروتئین هستند، معمولاً سطح تری‌گلیسیرید پایین‌تری دارند و خطر ابتلا به دیابت و بیماری‌های عروق کرونر قلب در آنها کمتر است.

این دارو با مهار کردن پروتئین مذکور، از این ویژگی‌ها بهره می‌برد و در نتیجه توانایی بدن را برای تجزیه و حذف تری‌گلیسیرید‌ها افزایش می‌دهد.

محققان این دارو را بر روی ۲۳۵ شرکت‌کننده که دارای سطح بالای تری‌گلیسیرید بودند، آزمایش کردند. این پژوهش در قالب یک کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور در ۴۸ مرکز پزشکی در کشور‌های ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند انجام شد.

این کارآزمایی ۲۴ هفته به طول انجامید و در طول آن، شرکت‌کنندگان هر چهار هفته یک‌بار تزریقی زیرجلدی (با دوز‌های ۳۰۰، ۴۵۰ یا ۹۰۰ میلی‌گرم) دریافت کردند؛ در حالی که گروه کنترل، دارونما (پلاسیبو) دریافت کردند.

نتایج به‌دست‌آمده در هفته دوازدهم نشان داد:

- کاهش سطح تری‌گلیسیرید در حالت ناشتا، بین ۳۹ تا ۴۶ درصد بوده است.

- سطح کلسترول «باقی‌مانده» (remnant cholesterol) نیز بین ۳۷ تا ۴۱ درصد کاهش یافته است. - حدود ۵۲ درصد از بیمارانی که بالاترین دوز دارو را دریافت کردند، به سطح طبیعی تری‌گلیسیرید رسیدند؛ این رقم در گروه دارونما (پلاسیبو) تنها ۳.۴ درصد بود.

بیشتر این مزایا تا پایان دوره پیگیری باقی ماندند که نشان می‌دهد اثر درمانی ممکن است پایدار باشد؛ هرچند برای تأیید این موضوع به مطالعاتی با بازه زمانی طولانی‌تر نیاز است.

یافته‌های قابل‌توجه برای بیماران مبتلا به هایپرتری‌گلیسیریدمی شدید

خطرات ناشی از سطح بالای تری‌گلیسیرید زمانی افزایش می‌یابد که میزان آن به ۵۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر (mg/dL) یا بیشتر برسد؛ وضعیتی که در اصطلاح پزشکی «هایپرتری‌گلیسیریدمی شدید» نامیده می‌شود و با افزایش خطر ابتلا به پانکراتیت (التهاب لوزالمعده) حاد مرتبط است. این مطالعه نشان داد بیمارانی که پیش از شروع درمان بالاترین سطح تری‌گلیسیرید را داشتند، بیشترین بهره را از این دارو بردند، به‌طوری که سطح تری‌گلیسیرید در آنها تا ۷۲ درصد نسبت به مقدار اولیه کاهش یافت.

میشل اودونو‌هو، متخصص قلب در مرکز «مس جنرال بریگهام» (Mass General Brigham) و پژوهشگر ارشد این مطالعه، اظهار داشت که این یافته‌ها امیدوارکننده هستند؛ به‌ویژه با توجه به نیاز به گزینه‌های درمانی بیشتر برای بیمارانی که با وجود درمان‌های موجود، همچنان در معرض خطر عوارض جدی قرار دارند.

شرکت توسعه‌دهنده این دارو از آغاز مرحله بعدی کارآزمایی‌های بالینی خبر داده است که به‌طور خاص بر بیمارانی با سطح بسیار بالای تری‌گلیسیرید تمرکز دارد. این شرکت همچنین در حال توسعه دارویی به نام MAR۰۰۵ است که نسخه با اثر طولانی‌مدت‌ترِ داروی MAR۰۰۱ محسوب می‌شود.

آیا این دارو می‌تواند به درمانی جدید برای بیماری‌های قلبی تبدیل شود؟

با وجود نتایج دلگرم‌کننده، این دارو همچنان در مرحله توسعه بالینی قرار دارد. این مطالعه هنوز نشان نداده است که آیا دارو می‌تواند بروز طولانی‌مدت بیماری‌های قلبی یا پانکراتیت را کاهش دهد یا خیر.

رنوکا جین، متخصص قلب، بر ضرورت انجام کارآزمایی‌های طولانی‌مدت‌تر با مشارکت جمعیت‌های متنوع‌تر تأکید کرد تا مشخص شود که آیا سطح تری‌گلیسیرید پایین باقی می‌ماند و ایمنی این درمان در صورت استفاده در دوره‌های زمانی طولانی‌مدت چگونه است.

یافته‌های این مطالعه در نشریه «نیو انگلند ژورنال آو مدیسین» (The New England Journal of Medicine) منتشر شده است.

منبع: ساینس‌آلرت