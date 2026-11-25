باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- تیم فوتبال استقلال در هفته‌های اخیر با حاشیه‌هایی پیرامون ادامه همکاری با سهراب بختیاری‌زاده روبه‌رو شد؛ سرمربی آبی‌پوشان که به دلیل برآورده نشدن برخی نیاز‌های تیم از سمت خود استعفا کرد، اما پس از گفت‌و‌گو با مدیران باشگاه از تصمیمش منصرف شد و به کار خود ادامه داد.

مصطفی متدین، مدیرعامل استقلال، پس از بازگشت کاروان این تیم از امارات و دیدار برابر العین، از تصمیم باشگاه برای تمدید قرارداد بختیاری‌زاده خبر داد و تأکید کرد که اختلافی میان طرفین وجود ندارد. او همچنین اعلام کرد در صورت درخواست سرمربی برای جذب بازیکن خارجی، باشگاه برای انجام این کار اقدام خواهد کرد.

با وجود این اظهارات، تمدید قرارداد بختیاری‌زاده هنوز به مرحله رسمی نرسیده و باید دید مذاکرات باشگاه با سرمربی چه زمانی به نتیجه می‌رسد. از سوی دیگر، رفع مشکلاتی که در هفته‌های گذشته مورد انتقاد کادرفنی قرار گرفته، می‌تواند در تثبیت شرایط همکاری و برنامه‌ریزی برای ادامه فصل اهمیت داشته باشد.

استقلال در شرایطی به دنبال ادامه همکاری با بختیاری‌زاده است که تیم در رقابت‌های داخلی و آسیایی نتایج قابل قبولی کسب کرده و حفظ ثبات فنی می‌تواند یکی از اولویت‌های باشگاه در ادامه فصل باشد. اکنون باید دید وعده تمدید قرارداد چه زمانی عملی می‌شود و مدیران استقلال تا چه اندازه می‌توانند خواسته‌های کادرفنی را برآورده کنند.