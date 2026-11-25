باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شورای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد ۱۵ نهاد روسی به فهرست سازمان‌های مشمول محدودیت‌های شدیدتر صادرات کالا‌های دومنظوره و فناوری‌های پیشرفته اضافه شده‌اند.

این شورا اعلام کرد نهاد‌های مذکور بخشی از مجتمع صنایع نظامی روسیه هستند یا با بخش دفاعی و امنیتی این کشور ارتباط دارند و از فعالیت‌های مرتبط با آن حمایت می‌کنند.

همچنین اتحادیه اروپا یک نهاد را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد و محدودیت‌های صادراتی علیه آن را لغو کرد؛ زیرا این نهاد فعالیت‌های منجر به تحریم را متوقف کرده و تضمین‌های معتبری داده است که کالا‌های حساس به روسیه صادر نخواهد کرد.

منبع: بریکینگ نیوز