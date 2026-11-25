باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال یکی از موضوعات مهم پیش روی مدیران این باشگاه در آستانه نیم‌فصل دوم است؛ محدودیتی که برنامه تقویت تیم را تحت تأثیر قرار داده و تعیین تکلیف آن می‌تواند مسیر آبی‌پوشان در بازار زمستانی را روشن‌تر کند.

مصطفی متدین، مدیرعامل استقلال، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه تا ۹۹ درصد حل خواهد شد. او همچنین تأکید کرده اولویت مدیریت، رسیدگی به پرونده‌هایی است که ممکن است باز شدن پنجره را تحت تأثیر قرار دهند.

با وجود این وعده، تا زمان رفع رسمی محدودیت نمی‌توان از امکان قطعی ثبت قرارداد بازیکنان جدید سخن گفت. استقلال برای استفاده از فرصت نقل‌وانتقالات نیم‌فصل، علاوه بر پیگیری پرونده‌های حقوقی، باید زمان‌بندی روشنی برای جذب بازیکنان مورد نظر کادرفنی داشته باشد.