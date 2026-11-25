باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم پزشکی باشگاه استقلال قصد ندارد برای بازگشت علیرضا کوشکی به میادین ریسک کند و این بازیکن زمانی به تمرینات گروهی و مسابقات بازخواهد گشت که روند بهبودی او به‌طور کامل طی شده باشد.

کوشکی در حال حاضر دوران درمان و بازیابی آمادگی خود را پشت سر می‌گذارد و وضعیت او به‌صورت مستمر از سوی کادر پزشکی استقلال پیگیری می‌شود. با توجه به اهمیت بازگشت بدون مشکل این بازیکن، تصمیم‌گیری درباره زمان حضور دوباره او در تمرینات و مسابقات به شرایط جسمانی و نتیجه ارزیابی‌های پزشکی بستگی دارد.

در چنین شرایطی، کادر پزشکی و فنی استقلال ترجیح می‌دهند به جای تعیین زمان قطعی برای بازگشت کوشکی، روند بهبودی او را دنبال کنند تا این بازیکن پس از رسیدن به آمادگی کامل در اختیار تیم قرار بگیرد. به این ترتیب، احتمال بازگشت زودهنگام او به میادین در اولویت نیست و حفظ سلامت بازیکن و جلوگیری از تشدید یا تکرار آسیب‌دیدگی، مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود.

غیبت کوشکی در مقطع فعلی یکی از محدودیت‌های استقلال در استفاده از تمام ظرفیت‌های هجومی این تیم به شمار می‌رود، اما باشگاه قصد دارد بازگشت او را با احتیاط دنبال کند تا این بازیکن پس از تکمیل دوره درمان، بتواند بدون دغدغه در اختیار کادرفنی قرار بگیرد.