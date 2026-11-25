باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان و تخریب زیرساخت‌های مدنی این کشور را به‌شدت محکوم کرد و بر حق ذاتی لبنان برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خود تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: تشدید اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، همزمان با ایام گرامیداشت استقلال این کشور، نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ بوده و گویای این حقیقت است که دشمن صهیونیستی بزرگ‌ترین تهدید برای استقلال، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات لبنان به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات شدید بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و سایر کشور‌های منطقه، تصریح کرد: این اقدامات شایسته واکنش قاطع سازمان ملل متحد و جامعه جهانی است، اما آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی اسرائیل، مانع از هرگونه اقدام مؤثر در این زمینه شده است.

در ادامه این بیانیه با انتقاد از بی‌عملی شورای امنیت در قبال اشغال مناطق وسیعی از لبنان و تداوم حملات تجاوزکارانه علیه این کشور آمده است: این بی‌عملی که با حمایت و همراهی آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی صورت می‌گیرد، نه‌تنها اعتبار این نهاد را زیر سؤال برده، بلکه موجب تشدید قانون‌شکنی و ارتکاب جنایات شدید از سوی رژیم صهیونیستی شده است.

وزارت امور خارجه همچنین مداخلات مخرب آمریکا در امور داخلی لبنان را محکوم و نسبت به پیامد‌های تحریکات واشنگتن برای ایجاد سازوکار‌های فاقد اجماع ملی در این کشور هشدار داد.

در این بیانیه تأکید شده است: این اقدامات با هدف زمینه‌سازی برای پیشبرد اهداف شوم و توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی انجام می‌شود و نه‌تنها تأمین‌کننده حقوق و منافع ملی لبنان نیست و نمی‌تواند مانع اشغالگری، توسعه‌طلبی، تجاوز و تروریسم رژیم صهیونیستی علیه لبنان شود، بلکه خطرات جدی متوجه استقلال، امنیت، ثبات و انسجام ملی این کشور خواهد کرد.

وزارت امور خارجه در پایان ضمن تجلیل از ایستادگی و پایداری ملت لبنان در مقابله با تجاوز نظامی و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان در مسیر دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور تأکید کرد.