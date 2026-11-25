باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه فروش ارز گردشگران خارجی با نرخ توافقی و سازوکار کارت گردشگری گفت: پیش از اجرای این فرایند، گردشگری که وارد کشور می‌شد، مسیر قانونی و روشنی برای تبدیل ارز همراه خود به ریال و پول ملی کشور نداشت و این فرایند عموماً از مبادی غیررسمی و کانال‌های زیرزمینی انجام می‌شد.

وی افزود: این موضوع هم موجب نارضایتی گردشگران به دلیل مشخص نبودن نرخ تبدیل ارز می‌شد و هم امکان گزارش‌گیری و رصد این منابع را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم نمی‌کرد.

آذرگون اظهار کرد: با اجرای این طرح، گردشگران می‌توانند از طریق شبکه بانکی، ارز خود را با نرخ توافقی و معادل نرخ اسکناس که در بازار خرید و فروش می‌شود، در شعب بانک‌های کشور و همچنین شعب واحد‌های صرافی فعال و دارای مجوز بانک مرکزی به فروش برسانند.

وی ادامه داد: گردشگران می‌توانند تا سقف ۵ هزار یورو ارز خود را به فروش برسانند و در مقابل، کارت بانکی دریافت کنند. این کارت‌ها امکان خرید شارژ تلفن همراه، انجام خرید‌های اینترنتی و خرید از درگاه‌های پذیرندگان را برای گردشگران فراهم می‌کنند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بیان کرد: گردشگران در زمان بازگشت، در صورتی که موجودی در کارت آنها باقی مانده باشد، می‌توانند به همان بانک مراجعه کنند و مانده ریالی کارت خود را با نرخ روز به ارز تبدیل کرده و ارز خود را تحویل بگیرند.

آذرگون تأکید کرد: گردشگران در طول مدت اقامت یا حضور خود در کشور، هر میزان از سقف ۵ هزار یورو را که مصرف کنند، در صورت نیاز مجدداً می‌توانند ارز خود را بفروشند و کارت خود را شارژ کنند. به این ترتیب، پس از کسر میزان مصرف‌شده از سقف تعیین‌شده، امکان فروش مجدد ارز و شارژ کارت تا سقف ۵ هزار یورو فراهم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امکان شارژ مجدد کارت گردشگری تا سقف تعیین‌شده وجود دارد و گردشگران می‌توانند متناسب با نیاز خود از این خدمات استفاده کنند.

او در ادامه درباره اختلال در سامانه حسام نیز گفت: سامانه فعال است و در حال انجام وظایف خود است. ورود به این سامانه دو مرحله دارد که نخستین مرحله، احراز سطح ۳ از طریق خدمات دولت من برای اشخاص است و افراد باید احراز هویت خود را در آنجا انجام دهند و همچنین احراز هویت دومرحله‌ای خود را فعال کرده باشند.

وی افزود: بسیاری از اشخاص در این مراحل با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند احراز سطح ۳ را عملیاتی کنند یا احراز هویت دومرحله‌ای خود را فعال نکرده‌اند که در این صورت امکان ورود به درگاه سامانه حسام را نخواهند داشت.آذرگون ادامه داد: ما هر روز گزارش‌های پیشرفت کار را دریافت می‌کنیم و عملکرد بانک‌هایی را که در حال رسیدگی هستند، رصد می‌کنیم. آمار‌ها را دریافت می‌کنیم و در هر بخشی که اشکالی وجود داشته باشد، برای برطرف کردن آن اقدام خواهیم کرد. همچنین گزارش‌های عملکرد بانک‌ها به‌صورت هفتگی در سایت بانک مرکزی قابل ارائه است.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: هرگونه اشکالی که در این زمینه وجود داشته باشد، بررسی و در صورت تأیید، حتماً برطرف خواهد شد. این موضوع به ما کمک می‌کند تا در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.