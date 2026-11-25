باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت «ناتینگ» از هدفون‌های بی‌سیم جدید خود رونمایی کرده است؛ محصولاتی که به میکروفون‌هایی مجهز شده‌اند که برای تعامل با سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) طراحی شده‌اند.

به گفته سازندگان، یکی از ویژگی‌های کلیدی این هدفون‌ها، محفظه شارژ آنهاست که دارای یک میکروفون اختصاصی برای ضبط مکالمات و صدای خودِ کاربر است. این داده‌ها می‌توانند توسط هوش مصنوعی پردازش شوند تا پاسخ‌ها یا پیشنهاد‌های مفیدی را در اختیار کاربر قرار دهند.

بر اساس گزارش‌ها، دکمه‌ای روی محفظه شارژ تعبیه شده که در مرحله نخست برای ضبط مکالمات و ارسال آنها به نرم‌افزار هوش مصنوعی جهت پردازش استفاده خواهد شد. انتظار می‌رود که در آینده، دامنه عملکرد این قابلیت گسترش یابد و احتمالاً به کاربران اجازه دهد تا هدفون‌ها را از طریق فرامین صوتی کنترل کنند.

شرکت ناتینگ اعلام کرده است که این هدفون‌های جدید از سیستم‌های مختلف هوش مصنوعی پشتیبانی خواهند کرد، هرچند مشخص نکرده است که کدام شرکت‌ها این پلتفرم‌ها را ارائه می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود که این هدفون‌ها در تاریخ ۸ دسامبر (۱۷ آذر) به‌طور رسمی رونمایی شوند؛ رویدادی که هم‌زمان با معرفی سری جدیدی از دستگاه‌های هوشمند قابل‌حمل توسط ناتینگ خواهد بود.

با این اقدام، ناتینگ قصد دارد حضور خود را در حوزه دستگاه‌های هوشمند قابل‌حمل گسترش دهد و حضوری قدرتمند در بازار هدفون‌های بی‌سیم داشته باشد. این تغییری قابل‌توجه محسوب می‌شود، چرا که این شرکت در چند سال گذشته عمدتاً بر تولید گوشی‌های هوشمند متمرکز بوده است.

منبع: mail.ru