باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های یمنی گزارش دادند که جنگنده‌های سعودی دو حمله هوایی به قلعه «المقاطره» در شهرستان المقاطره، واقع در استان لحج در جنوب غربی یمن و در نزدیکی مرز استان تعز، انجام داده‌اند.

هم‌زمان، شبکه تلویزیونی المسیره از حملات جدید عربستان به بندر الحدیده خبر داد.

پیش از این تحولات، یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله هشدار داده بود که در صورت هدف قرار گرفتن بندر الحدیده، بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ هدف حمله قرار خواهند گرفت.

سریع در بیانیه‌ای از کارکنان، کارگران و تمامی افراد حاضر در اطراف این بنادر خواست فوراً محل را تخلیه کنند و از آن فاصله بگیرند. او همچنین از شرکت‌های کشتیرانی خواست کشتی‌های خود را بلافاصله از این بنادر خارج کنند.

بندر الحدیده در غرب یمن قرار دارد و یکی از مهم‌ترین مناطق ورود کالا به این کشور به شمار می‌رود. این بندر نقش اساسی در واردات مواد غذایی، سوخت و کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن دارد.

قلعه تاریخی المقاطره نیز در نزدیکی مرز استان تعز و بر فراز ارتفاعات قرار گرفته است. این قلعه بر گذرگاه‌های کوهستانی حیجة‌العبد و الکربه اشراف دارد که از مسیر‌های ارتباطی مهم میان تعز و مناطق جنوبی یمن هستند.

منبع: الجزیره