باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - صالح محمدی ، مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان در حاشیه جشنواره زیتون جمع خبرنگاران اظهار کرد : شهرستان رودبار پایگاه تولید زیتون شمرده می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کشت زیتون دراین شهرستان قدمت دیرینه دارد، افزود : این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی شهرستان رودبار و تقویت برند زیتون این منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در این شهرستان برگزار شده است.

وی اذعان داشت : زیتون، سرمایه سبز رودبار و گیلان است؛افتخاری که با دستان باغداران، تولیدکنندگان و صنایع منطقه زنده می‌ماند.

محمدی خاطر نشان کرد : این جشنواره با رویکرد معرفی توانمندی‌ها، حمایت از تولید و فرآوری و تقویت جایگاه زیتون رودبار، جشنواره زیتون برگزار شده است.

وی از رونمایی طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات زیتون در حاشیه این جشنواره خبر داد و گفت: در قالب این طرح، هر محصول دارای کد شناسایی (QR) خواهد بود که اطلاعات کاملی از جمله مشخصات باغ، جغرافیای تولید، فرآیند داشت و اطلاعات تولیدکننده را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.

این جشنواره همچنین با حضور خواننده محبوب کشور، حامد همایون و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار شد.