باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیرو‌های مسلح یمن روز چهارشنبه بار دیگر هشدار دادند اگر عربستان تهدید خود برای حمله به بندر الحدیده را عملی کند، بندر جده و تمامی بنادر این کشور در ساحل دریای سرخ را هدف قرار خواهند داد.

این نیرو‌ها در بیانیه‌ای از کارکنان و افرادی که در این بنادر یا اطراف آنها حضور دارند خواستند فوراً محل را تخلیه کرده و از آن فاصله بگیرند.

همچنین از شرکت‌های کشتیرانی خواسته شد کشتی‌های خود را هرچه سریع‌تر از این بنادر خارج کنند.

این هشدار هم‌زمان با اعلام خبرگزاری سبأ در صنعا درباره حمله عربستان به بندر الحدیده در غرب یمن منتشر شده است.

منبع: المیادین