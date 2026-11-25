باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «بلمی به سوی ساحل»، «به رنگ آفتاب»، «خانواده گردشگر»، «رویاشهر»، «یک روز خوب»، «خداحافظ رفیق»، «مدال»، «شب طولانی»، «قهرمان تایچی ۱»، «یتیم ها»، «آوای جنگ»، «ناخدا خورشید»، «انقراض»، «بازرس سان و عنکبوت سیاه»، «خانواده باراتان»، «زودیاک چینی»، «تجارت جهانی»، «گلوگاه شیطان»، «ویندو بوجانام»، «ربکا»، «خط لوله»، «آخرین مجرد»، «طوفان ناگهانی»، «داوطلبان: نبرد خونین صلح»، «پایگاه جهنمی»، «لیا و فینی در دریا»، «بامزی و گل نیروبخش»، «بچه‌های طوفان»، «دوچرخه سوار»، «یادداشت‌های یک نابینا»، «برادران شگفت‌انگیز ماریو» و «اینک آخرالزمان»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۵ و ۶ آذر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

**** شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «بلمی به سوی ساحل» به کارگردانی «رسول ملاقلی پور»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در اواخر مهر ماه ۱۳۵۹، هنگامی که خرمشهر در خطر سقوط قرار دارد، یک گردان از پاسداران به فرماندهی مرتضی برای کمک به رزمندگان این شهر از تهران حرکت می‌کند و، چون جاده‌های آن حوالی در دست عراقی‌ها است، آنان بایستی از بندر ماهشهر به وسیله هلیکوپتر خود را به خرمشهر برسانند، اما کوشش او برای در اختیار گرفتن هلیکوپتر ناکام می‌ماند و مرتضی گردانش را با یک لنج از طریق خلیج فارس به خرمشهر می‌رساند. او و گردانش یک روز پس از سقوط خرمشهر به آنجا می‌رسند. طی نقشه‌ای، مرتضی همراه دو تن از بازماندگان رزمنده در خرمشهر شبانه به کمک یک بلم از کارون می‌گذرد و به مواضع دشمن نفوذ می‌کنند تا با تهیه نقشه از استحکامات دشمن در خرمشهر آمادگی اطلاعاتی لازم جهت ضربه زدن به عراقی‌ها به دست آید. آنها از کارون می‌گذرند و طی چند روز اقامت در خرمشهر، با لباس عراقی‌ها اطلاعات لازم را به دست می‌آورند. عراقی‌ها از وجود آنها باخبر می‌شوند و ...

خسرو ضیایی، عطاء الله سلمانیان، بهزاد بهزادپور، جعفر دهقان و فرید کشن فلاح از بازیگران «بلمی یه سوی ساحل» هستند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «به رنگ آفتاب» به کارگردانی «کاران سینگ تیاگی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آکشی کومار، رانگاناتان مدهوان، آنانیا پاندی، رجینا کاساندرا و وکی کوشل آمده است: در ۱۳ آوریل ۱۹۱۹، ژنرال بریتانیایی رجینالد دایر به سوی هزاران هندی بی‌دفاع که در باغ جلیان‌والا تجمع کرده‌اند آتش می‌گشاید و یکی از تلخ‌ترین قتل‌عام‌های دوران استعمار رقم می‌خورد. چتانکاران سانکاران نایر، وکیل سرشناس هندی که ابتدا به امپراتوری بریتانیا اعتماد داشت، با دیدن شواهد پنهان‌کاری و جنایت تصمیم می‌گیرد حقیقت را آشکار کند و با کمک وکیل جوانی به نام دیلریت گیل، ژنرال دایر را به دادگاه می‌کشاند. در جریان محاکمه، وکیل بریتانیایی نویل مک‌کینلی با طرح اتهامات مختلف و حتی شهادت دروغ علیه نایر، تلاش می‌کند اعتبار او را نابود کند؛ اما نایر با افشای دروغ‌ها و مدارک نظامی، مسئولیت دایر در قتل‌عام را ثابت می‌کند. با این حال، طرفداران حکومت بریتانیا با رشوه و تهدید اعضای هیئت منصفه، رأی دادگاه را به سود دایر تغییر می‌دهند و نایر نیز به دلیل استفاده غیرقانونی از اسناد محرمانه از ادامه وکالت محروم می‌شود. اما ...

**************************************************

**** شبکه دو سیما

فیلم سینمایی جدید «خانواده گردشگر» به کارگردانی «آبیشان جیوِنس»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی یوگی بابو،‌ام اس باسکار و کمالش خواهیم دید: داسان همراه همسر و فرزندانش از سریلانکا، راهی هند می‌شوند تا زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. در طول سفر کشتی آنها دچار مشکل شده و انتهای مسیر را با قایق ادامه می‌دهند و در این میان مدارکشان را از دست می‌دهند. پس از ورود به هند، خانواده با مشکلاتِ جدیدی مثلِ سوءتفاهم و تصمیم‌های عجولانه پراکاش (برادر همسرِ داسان) رو‌به‌رو می‌شوند و برای جا افتادن در محیط جدید (بر خلافِ آنچه تصور می‌کردند) دردسر‌های زیادی پشتِ سر می‌گذارند. با این حال، روحیه کمک رسان و رفتار‌های صمیمانه داسان، به تدریج اعتماد همسایه‌ها و اهالی محل را جلب می‌کند. همزمان وقوع یک پرونده امنیتی باعث می‌شود پلیس نسبت به این خانواده مشکوک شود و آنها زیر ذره بین قرار بگیرند که ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی «محسن عنایتی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره نوجوانی به نام آرات است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای را کشف می‌کند...

**************************************************

فیلم تلویزیونی «یک روز خوب» به کارگردانی «مصطفی خانلقی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در یک مجتمع مسکونی، بچه‌هایی که پدر و مادرشان سر کار می‌روند، با شروع تابستان اوقات خود را تا آمدن والدین با هم می‌گذرانند. در آستانه ولادت «حضرت زهرا (س)» آنها قصد دارند برای مادرشان هدیه‌ای بخرند، اما مبلغی که دارند برای خرید هدیه کافی نیست. آنها سعی می‌کنند بدون اطلاع خانواده در جایی مشغول به کار شوند و پول هدیه خود را تهیه کنند که ...

شمسی فضل الهی، فرهاد بشارتی، مهیار مجیب، نگین معتضدی، مژگان غلامی، ملیکا شعبان و سارا بهارلو در این فیلم بازی کرده‌اند.

**************************************************

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» به کارگردانی «بهزاد بهزادپور»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم درباره یک جانباز شیمیایی به نام مسلم است که همسرش او را ترک کرده است. او با دوستان شهیدش در بهشت زهرا قرار می‌گذارد. او به همراه دوستان شهیدش با موتور سیکلت از میادین مختلف تهران، مکان‌ها و دوستان مختلف از جمله جانباز قطع نخاعی به نام اصغر در بیمارستان، بازدید می‌کند و از اصغر می‌خواهند که زندگی مادی این جهان را رها ساخته و همراه آنان شود. او نیز می‌پذیرد و همراه آنان به بهشت زهرا بازمی گردد. به هنگام خداحافظی، از شهیدان می‌خواهد که او را نیز با خود ببرند؛ اما ...

کاوه خداشناس، بابک نوری و مهسا پورغلامی در فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» بازی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «مدال» به کارگردانی «منیش بهات»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جی رانداوا، بانی ساندو، جاگ سینگ، پرادیپ سینگ راوات، هابی دهلیوال و داوی سینگ خواهیم دید: راجا سردستۀ یک گروه تبهکار است که از هیچ خشونت و جنایتی نسبت به تبهکاران دیگر رو گردان نیست. پخش یک گزارش تحقیرآمیز از محل زندگی و خانوادة راجا در روستا باعث می‌شود تا او خبرنگار آن گزارش را گروگان گرفته و داستان زندگی خود را برای او تعریف کند تا آن خبرنگار رویۀ خود را اصلاح کند. راجا در کودکی دچار سانحه‌ای شده و شنوایی خود را از دست داده است. او در جوانی وارد کالج تربیت بدنی شده و به خاطر استعداد و علاقۀ زیادش به دو و میدانی همواره مقام اول را کسب می‌کند. این موضوع به آنگاد که پیش از این قهرمان بلامنازع کالج بوده و خانواده‌ای ثروتمند دارد، خوش نیامده و با یک دسیسه، باعث دستگیری راجا به جرم توزیع مواد مخدر می‌شود. راجا در زندان دورة سختی را گذرانده و پس از مدتی با تلاش خانواده و دوستانش آزاد می‌شود. او در همان روز آزادی، آنگاد را می‌بیند که معاون پلیس منطقه شده است. درگیری راجا با آنگاد موجب بازداشت دوبارة راجا و اعزام مجددش به همان زندان مخوف می‌شود. راجا اما؛ این بار تغییر رویه داده و به ناگهان تبدیل به مردی قوی، آشنا به فنون رزمی، سفاک و خشن می‌شود. او زندانیان تبهکاران را سر جای خود نشانده و با همکاری یک زندانی دیگر فرار می‌کند و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «شب طولانی» به کارگردانی «میشل بلانچارت»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جاناتان فلتری، نتچا کریف، جوناس بلوکت، توماس موستی، رومن دوریس، سام لوویک، نابیل ملات، کلیر بادسن و گراهام گیت آمده است: مدی جوان سیاهپوستی است که به کار کلیدسازی سیار مشغول است. او که به تنهایی در اتومبیل ون خود زندگی می‌کند، در هر ساعت از شبانه روز، پاسخگوی مشتریان است. یک شب دختر جوانی که خود را کلر معرفی می‌کند با او تماس گرفته و برای گشودن قفل درِ آپارتمانش درخواست کمک می‌کند. مدی قفل در را می‌گشاید و دختر به بهانۀ گرفتن پول از عابر بانک برای پرداخت حق الزحمۀ مدی به خیابان می‌رود. غافل از این که آپارتمان متعلق به دیگری است و در واقع، کلر مقدار زیادی پول را از درون آپارتمان به سرقت برده است! دقایقی بعد صاحب آپارتمان سر رسیده و بدون معطلی و به قصد جانِ مدی با او درگیر می‌شود. در طی درگیری مدی برای نجات جان خود، با پیچ گوشتی ضربه‌ای به گردن مرد می‌زند که باعث مرگ او می‌شود. دوستان مقتول سر رسیده و مدی را نزد رییس خود (یانیک (می‌برند. معلوم می‌شود همۀ این مردان، تبهکار هستند و دختر پول هنگفتی را از آنها به یغما برده است. مدی برای نجات جان خود، ماجرا و مشخصات کلر را برای یانیک شرح داده و یانیک تا انتهای شب به او فرصت می‌دهد تا کلر و پول‌ها را بیابد، اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «قهرمان تایچی ۱» به کارگردانی «استفن فانگ»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

داستان این فیلم با بازی دانیل وو، شو چی و تونی کا فای لئونگ؛ درباره جوانی به نام یانگ لوچان است که استعداد فوق العاده‌ای در هنر‌های رزمی دارد و برای یادگیری سبک مبارزه تایچی به روستای چن برمی گردد. اما از آنجایی که آموزش تایچی به افراد غریبه ممنوع است با مخالفت اهالی روستا روبه رو می‌شود و به این دلیل استاد چن تصمیم می‌گیرد دخترش با لوچان ازدواج کند تا او به عنوان عضوی از خانواده چن بتواند تایچی را یاد بگیرد. در روز عروسی، زای یانگ برادر بزرگ‌تر عروس که با کمپانی هند شرقی همکاری می‌کند پس از سال‌ها به روستا برمی گردد و با نقشه‌های پنهانی باعث اختلاف در میان اهالی روستا و توطئه برعلیه لوچان می‌شود. در همین زمان فانگ زجینگ، دشمن قدیمی لوچان از طرف کمپانی هند شرقی قصد عبور راه آهن از روستای چن را دارد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «یتیم ها» به کارگردانی «اولیویه اشنایدر»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آلبن لونوار، دالی بن صلاح، سونیا فیدی و سوزان کلمنت؛ درباره سه دوست دوران کودکی گابریل و دریس و سوفیا هست. گابریل و دریس در پرورشگاه بزرگ شده‌اند. اما در بزرگسالی مسیر‌های متفاوتی را انتخاب کرده‌اند. یکی پلیس شده و دیگری پس از بیرون آمدن از ارتش، وارد دنیای جرم و جنایت شده است. دوست سابق این دو یعنی سوفیا که در پرورشگاه با او بزرگ شده بودند در یک تصادف می‌میرد و، چون سال‌ها قبل همسرش فوت کرده، دخترش لیلا هم مانند مادرش یتیم و تنها می‌شود. لیلا فقط هفده سال دارد و به دنبال مقصر و قاتل مادرش هست. هم گابریل و هم ادریس می‌خواهند از لیلا محافظت کنند. از طرفی لیلا با کشف عامل قتل مادرش در تصادف، که ماتیاس ریوولی است خودش دست به کار انتقام می‌شود. ماتیاس به خودش با اسلحه شلیک می‌کند. اسلحه را لیلا از کیف سلاح گابریل دزدیده بود. مادر ماتیاس رییس سازمانی خصوصی امنیتی است که بسیار قدرتمند و بانفوذ هست. او با پیدا کردن لیلابه دنبال انتقام از او هست، اما ...

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «آوای جنگ» به کارگردانی «ساریک آندریاسیان»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

داستان فیلم با بازی دیوید مخیتارلیان، سرگئی ملکونیان و دیوید کوتوف اوگانیسیان؛ با برگزاری مراسم عروسی سورن و آنوش در یک روستا آغاز می‌شود، اما شادی مردم با انتشار خبر آغاز جنگ ناتمام می‌ماند. در پی فراخوان عمومی، سه دوست صمیمی به نام‌های سورن، نوازنده دهل، گورگ، معلم روستا و نوازنده آکاردئون، و آرتاشس، پسر کشیش و نوازنده دودوک، داوطلبانه راهی جبهه جنگ علیه نازی‌ها می‌شوند تا از میهن خود دفاع کنند. آنها سازهایشان را نیز همراه می‌برند و در کنار جنگیدن، با اجرای موسیقی تلاش می‌کنند روحیه سربازان را حفظ کنند. در جریان نبرد، این سه دوست با سختی‌ها و فجایع بسیاری روبه‌رو می‌شوند. آنها در عملیات آزادسازی نخستین روستا‌های اشغال‌شده در نزدیکی مسکو شرکت می‌کنند و با شجاعت خود نقش مهمی در پیشروی ارتش ایفا می‌کنند. هم‌زمان، زندگی شخصی آنها نیز تحت تأثیر جنگ قرار می‌گیرد. سورن در یکی از نبرد‌ها به شدت مجروح شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. نامزدش، آنوش، سفری طولانی را تا خط مقدم طی می‌کند تا به او برسد و آن دو در همان بیمارستان و در میان فضای تلخ جنگ، مراسم ازدواج ساده، اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» به کارگردانی «ناصر تقوایی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: خواجه ماجد، ناخدا خورشید را لو می‌دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده می‌شود. دلالی به نام فرحان که می‌خواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر می‌شود. او با ناخدا خورشید تماس می‌گیرد. ناخدا که احتمال می‌دهد لنجش را مصادره کنند با فرحان همکاری می‌کند و چند مرد را به آن سوی آب می‌رساند. پس از آن چند تبعیدی نیز از فرحان می‌خواهند که اسباب فرار آنان را فراهم کند. ناخدا این بار نیز با اکراه به این ماجرا کشیده می‌شود. تبعیدی‌ها پیش از فرار خواجه ماجد و مباشرش را می‌کشند و ...

داریوش ارجمند، علی نصیریان و سعید پورصمیمی در فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «انقراض» به کارگردانی «دیوید سیلورمن و ریموند اس. پرسی»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آدام دیوین، ریچل بلوم، کن جونگ و زازی بیتز؛ درباره فلامل‌ها موجودات بامزه‌ای هستند که می‌خواهند جشن گل بگیرند ولی اد و آپ خواهر و برادری هستند که در میان گروه همیشه خرابکاری می‌کنند و این بار هم جشن گل‌ها را به هم می‌زنند و جبسون رئیس گروه آنها را تنبیه می‌کند آنها نمی‌توانند در جشن گل‌ها شرکت نمایند. اد و آپ یک گل زیبای بزرگ می‌بینند و وارد گل می‌شوند بدون این که بدانند که این گل آنها را به سفر در زمان برده است. آنها با کلارنس که یک سگ کوچک است آشنا می‌شوند و به یک موزه حیوانات منقرض شده می‌روند و متوجه می‌شوند که آنها هم جز حیوانات منقرض شده هستند. اد و آپ تصمیم می‌گیرند که به زمان خود برگردند که ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: کاراگاه سان یک عنکبوت است که در کارش خبره است و همه او را می‌شناسند. او قرار است با هواپیما به سفر برود که جینی یک عنکبوت کوچک که والدینش را از دست داده می‌خواهد نزد سان برود و از او بخواهد که او را به عنوان کاراموز قبول نماید و این کار جینی باعث می‌شود که سان از هواپیما جا بماند و اسکراب یکی از دوستان سابق سان او را سوار هواپیمای خود می‌کند. در هواپیما مردی به نام باگزی کشته می‌شود و اسکراب از سان می‌خواهد که قاتل را پیدا کند. سان که قبلا قاتل خطرناکی به نام ملخ قرمز را دستگیر کرده است به دنبال قاتل است که متوجه می‌شود که ملخ قرمز توسط افرادش آزاد شده و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «خانواده باراتان» به کارگردانی «کریشنا داس مورالی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی سایکومار، سایجو کوروپ، آبیرام راداکریشنان، کالارنجینی و سریجا راوی؛ درباره آکاش مردی است که در خانواده پرجمعیتی زندگی می‌کند و سعی دارد که به عنوان فرزند ارشد خانواده وظایفش را خوب انجام دهد. پدر او سکته کرده و در بیمارستان پزشک معالجش به آکاش می‌گوید که ممکن ات که پدرش فوت کند و بهتر است همه اعضا خانواده تک به تک به دیدن او بروند. پدر که متوجه وضعیت خود شده به آکاش می‌گوید که در شهر دیگری که محل کارش بوده همسر و فرزندی دارد و دلش می‌خواهد قبل از مرگ آنها را هم ببیند. آکاش آنها را به شهر خودشان می‌آورد ولی بعد معلوم می‌شود که خطر مرگ کلا رفع شده است، خانواده ابتدا در مقابل همسر و پسر پدرشان موضع می‌گیرند و به فکر اموال پدرشان هستند ولی ...

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «زودیاک چینی» به کارگردانی «جکی چان»، پنج شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان و الیور پلت فیلم آمده است: شخصی به نام رایژن هاک قصد دارد چندین شی قدیمی و قیمتی را که قبلا در قرن نوزدهم از قصری در چین دزدیده شده‌اند به سرزمین مادری برگرداند. این اشیا ۱۲ مجسمه برنزی از حیوانات ماه‌های تقویم چینی است که قبلا به سرقت رفته. او در این راه از کمک دوستان خود بهره می‌برد. او برای پیدا کردن این مجسمه‌های برنزی به فرانسه سفر می‌کند و سعی می‌کند ان‌ها را از خانه‌های او در این سفر موفق به پیدا کردن ۱۱ مجسمه می‌شود ولی دوازدهمین مجسمه را یک قاچاقچی متمول اشیاء عتیقه در اختیار دارد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «تجارت جهانی» به کارگردانی «تام تایکور»، پنج شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کلایو اوون، نائومی واتس، آرمین مولر اشتال و برایان اف. اوبرن خواهید دید: سالینجر و اِلا دو افسر تجسس اینترپل از طریق مدیر یکی از شعب فرعی بانک بین المللی IBBC متوجه می‌شوند این بانک به طرز گسترده‌ای در زمینه تجارت‌های ممنوعه همچون خرید و فروش سلاح فعالیت دارد. شومر همکار سالینجر و اِلاست، ولی درست زمانی که اطلاعات مهمی در این زمینه به دست آورده است به طرز مشکوکی کشته می‌شود و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «گلوگاه شیطان» به کارگردانی «حمید بهمنی»، پنج شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

خلاصه داستان فیلم درباره گروهی از مأموران شناسایی ایران در سال ۱۳۶۴ است که برای شناسایی منطقه‌ای از رودخانه اروند دچار سختی‌های فراوانی می‌شوند، اما ...

امین زندگانی، علیرام نورایی، علیرضا کمالی نژاد، پوریا پورسرخ و جمشید هاشم‌پور در فیلم سینمایی «گلوگاه شیطان» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «ویندو بوجانام» به کارگردانی «کارسیک اس»، پنج شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آخیل راج، آیشواریا هولاکال و سیدهارت گولاپودی خواهیم دید: آناند و آدیتیا دو آشپز هستند که در نبرد آشپزی علیه ویوک، برای تصاحب یک رستوران وارد چالشی می‌شوند و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «ربکا» به کارگردانی «بن ویتلی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لیلی جیمز، آرمی همر، کریستین اسکات توماس، تام گودمن هیل، کیلی هاوس، سم رایلی و آن داود؛ درباره دختر جوانی است که ملازم و پیشکار خان ون هوپر، پیرزنی متمول است در سفر به جنوب فرانسه با او همراه می‌شود. در جریان سفر، او با مردی به نام ماکسیم دو وینتر آشنا می‌شود. در چندین مواجهه دو وینتر که به تازگی همسرش را از دست داده، به دختر علاقمند می‌شود و به او پیشنهاد ازدواج داده و ازدواج خود را رسمی می‌کنند. کمی بعد، دختر و ماکسیم به انگلیس و خانه بزرگ اجدادی ماکسیم برمی گردند ولی دختر در می‌یابد سر مستخدم خانه که ندیمه ربکا زن سابق ماکسیم بوده زیاد از او خوشش نمی‌آید. دختر در می‌یابد که ربکا دوستان زیادی داشته و این نوع رفتار او باعث مشکلات روانی ماکسیم شده است. کمی بعد قایق غرق شده ربکا به همراه جسد او پیدا می‌شود و.

**************************************************

فیلم سینمایی «خط لوله» به کارگردانی «یو ها»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی سو این گوک، لی سو هیوک و اوم مون سوک؛ درباره شش سارق است که می‌خواهند با دزدیدن نفت پنهان‌شده در تونلی ده‌ها متر زیر زمین در کره، زندگی خود را تغییر دهند، اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «آخرین مجرد» به کارگردانی «محمدرضا فاضلی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره جوانی به نام ولی است که بار‌ها به خواستگاری رفته و نتوانسته ازدواج کند. او بر حسب اتفاق با اتومبیل خانم جوانی تصادف می‌کند و درگیر ماجرا‌های پیچیده، کمدی و جالبی می‌شود و ...

مجید صالحی، زیبا بروفه، حمید لولایی، علی صادقی، مهران رجبی، امیر نوری، مریم امیر جلالی، افسر اسدی و هایده حائری در فیلم سینمایی «آخرین مجرد» ایفای نقش کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «طوفان ناگهانی» به کارگردانی «یو دونگ»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی ییهونگ دوان، جیانگ ییان، ژنگ وی و چویی ژنگ؛ درباره مردی است که شغل خود در کارخانه‎ فولاد را ترک می‎کند تا قاتلی سریالی را در شهری کوچک در جنوب کشور چین تعقیب و پیدا کند. اما ...

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «داوطلبان: نبرد خونین صلح» به کارگردانی «چن کایگه»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی زی‌فنگ ژانگ، جیا سانگ و یاون ژو؛ آخرین فصل از سه‌گانه «داوطلبان» است و روز‌های پایانی جنگ کره را از نگاه نیرو‌های چینی روایت می‌کند. در حالی که آمریکا با برتری هوایی و تجهیزات گسترده تلاش می‌کند فشار نظامی را افزایش دهد، نیرو‌های چینی با امکانات محدودتر خطوط دفاعی خود را حفظ می‌کنند. هم‌زمان مذاکرات آتش‌بس آغاز شده، اما اختلافات سیاسی و شرایط مطرح‌شده از سوی طرف آمریکایی باعث می‌شود جنگ و خونریزی ماه‌ها ادامه پیدا کند. نبرد‌های سنگینی مانند شنگ‌گان‌لینگ نشان می‌دهد که حتی بمباران گسترده نیز نمی‌تواند مقاومت نیرو‌های چینی را درهم بشکند. هر بار که مذاکرات متوقف می‌شود، سربازان بیشتری در خط مقدم جان خود را از دست می‌دهند. در ادامه، نیرو‌های چینی با ضدحملات گسترده تلاش می‌کنند موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کنند، اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» به کارگردانی «اکبر صادقی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دشمن در خاک خود پایگاهی قدرتمند ساخته است. خبر به ستاد عملیاتی نیروی دریایی می‌رسد و یک تیم چهار نفری از گردان تکاوران نیروی دریایی به فرماندهی ستوان بای انتخاب می‌شوند تا با نفوذ به خاک دشمن پایگاه جهمنی را منهدم کنند که ...

فرامرز قریبیان، جمشید هاشم پور و کاظم افرند نیا در فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» ایفای نقش کرده‌اند.

**************************************************

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «لیا و فینی در دریا» به کارگردانی «توبی جنکل»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: حیوانات جنگل برای مدت طولانی در دریا سرگردانند و اکنون بعد از گذشت مدتی طولانی، ذخیره‌ی غذایی آنها رو به اتمام است. دو دوست صمیمی، فینی و لیا که حیواناتی تخیلی از نوع نسرین و گریمپ هستند، بر اثر اتفاقی غیر عمدی، به بیرون از کشتی می‌افتند، آن دو که اکنون تنها در آب سرگردانند بر اثر طوفان، در آب غرق می‌شوند. طی ماجرایی فینی خود را در شهر زیر آب جزیره به نام کلونی که متعلق به نسرین‌ها‌ست، می‌بیند و از طرف دیگر امواج دریا لیا را به جزیره می‌رسد. کشتی حیوانات هم مدتی بعد به جزیره می‌رسند. لیا طی حادثه‌ای متوجه می‌شود کوه آتشفشانی در جزیره است که در شرف فعال شدن است و باید ساکنان جزیره را خبر کند. ملکه نسرین‌ها در کلونی ابتدا قضیه‌ی آتشفشان را قبول نمی‌کند، ولی در نهایت دستور به تخلیه‌ی شهر می‌دهد. حیوانات داخل کشتی که به تازگی وارد جزیره شده بودند، از چوب‌های کشتی استفاده کرده بودند. اکنون تمام نسرین‌های شهر کلونی و حیوانات دیگر نیاز به کشتی داشتند تا جزیره را ترک کنند، اما ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی جدید «بامزی و گل نیروبخش» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره خرسی مهربان به نام بامسه است که به لطف خوردن عسل جادویی مخصوصی به نام عسل تندر، قوی‌ترین خرس جهان محسوب می‌شود. این عسل را مادربزرگ بامسه درست می‌کند و راز قدرت جادویی آن در گیاهی خاص به نام گل زنگوله‌ای تندر است. در جریان اتفاقاتی که در خانه مادربزرگ رخ می‌دهد، انبار گل‌های زنگوله‌ای تندر آتش می‌گیرد و تمام ذخیره این گیاهان از بین می‌رود. در نتیجه مادربزرگ دیگر نمی‌تواند عسل جادویی تهیه کند. بامسه کم‌کم عسل تندر خود را تمام می‌کند و قدرت فوق‌العاده‌اش را از دست می‌دهد. در طرف دیگر داستان، روباهی حیله‌گر به نام رینارد تصمیم می‌گیرد جای بامسه را به‌عنوان قهرمان شهر بگیرد. رینارد با خانواده گرگ‌ها متحد می‌شود و نقشه‌ای می‌کشد: آنها وانمود می‌کنند که اتفاقات خطرناکی در شهر رخ داده و رینارد در لحظه مناسب ظاهر می‌شود و نقش نجات‌دهنده را بازی می‌کند. به این ترتیب مردم کم‌کم تصور می‌کنند رینارد قهرمان واقعی شهر است در همین زمان، دوستان بامسه یعنی خرگوش کوچک، لیله اسکوت، لاک‌پشت دانا و اسکالمان تصمیم می‌گیرند برای پیدا کردن گل‌های زنگوله‌ای جدید راهی سفری دریایی شوند، اما ...

**************************************************

**** شبکه امید

فیلم تلویزیونی «بچه‌های طوفان» به کارگردانی «صادق صادق دقیقی»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پدر رضا به دلیل عوارض شیمیایی مربوط به دفاع مقدس در بستر بیماری است و نیاز به دستگاه اکسیژن دارد؛ اما طوفان و باران شدید در روستای آنان در منطقه‌ای از شمال که چند روزی است مدام در حال باریدن است، به رضا و خواهرش اجازه نمی‌دهد که برای تهیه کپسول اکسیژن پدرشان به خارج از روستا بروند. اما رضا برای زنده ماندن پدرش مجبور می‌شود برای عبور از رودخانه خروشان دل به آب بزند که ...

پژمان بازغی، رضا ناجی، مریم بوبانی، سوگل طهماسبی، ونوس حسن‌کانلی و پرهام دلدار در فیلم تلویزیونی «بچه‌های طوفان» ایفای نقش کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «دوچرخه سوار» به کارگردانی «کویچیرو میکی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی ناگاسه رن، ایتو کینتارو و هاشامیتو کانا؛ درباره اونودا یک دانش آموز دبیرستانی است که رفتاری متفاوت دارد. او بیش از حد به انیمیشن علاقه دارد و زمان زیادی را صرف بررسی عناوین جدید و قدیمی مورد علاقه خود می‌کند. در نتیجه، او تناسب اندام و هیکل ورزشی ندارد. با این وجود، او برای باشگاه دوچرخه سواری نام نویسی می‌کند و می‌بیند که تمایل زیادی به آن دارد. ورزش باعث می‌شود تا اعتماد به نفس او بالا رود و همچنین دوست‌های جدیدی پیدا کند. او در یک رقابت غیر رسمی با یکی از اعضای تیم دوچرخه سواری تمام توان و استعداد خودش را نمایش می‌دهد و ...

**************************************************

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «یادداشت‌های یک نابینا» به کارگردانی «جیمز اسپیتی و پیتر میدلتون»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی جان‌ام. هال، مرلین هال و میراندا بینارت اسمیت؛ درباره یک استاد فلسفه میانسالی است که قبل از تولد پسرش بر اثر یک بیماری بینایی اش را از دست می‌دهد. او دیگر توانایی کار و تدریس را از دست داده است و ...

**************************************************

**** شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «برادران شگفت‌انگیز ماریو» به کارگردانی «آرون هوروات، مایکل جلنیک و پیر لدوک»، پنج شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی کریس پرت، جک بلک، چارلی دی، ست روگن و آنیا تیلور جوی؛ درباره یک لوله‌کش اهل بروکلین به نام ماریو است که به همراه یک شاهزاده خانم به نام پیچ و یک قارچ انسان‌نما به نام تود، از طریق پادشاهی قارچ‌ها سفر می‌کند تا برادر ماریو، لوئیجی، را پیدا کند و جهان را از دست یک کوپا بی‌رحم و آتش‌افروز به نام باوزر نجات دهد، اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «اینک آخرالزمان» به کارگردانی «فرانسیس فورد کوپولا»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی مارلون براندو، مارتین شین و فردریک فورست خواهید دید: در میانه جنگ ویتنام، سرهنگ نیرو‌های ویژه کورتز عقل خود را از دست داده و به همراه افراد خود که او را به صورت نیمه خدا پرستش می‌کنند در جنگل‌های کامبوج پناه گرفته است. ستوان ویلارد طبق فرمانی کاملاً سری از ستاد مشترک ارتش آمریکا ماموریت یافته تا فرماندهی سرهنگ کورتز متمرد را به شدیدترین وجه خاتمه دهد که ...

منبع: معاونت سیمای رسانه ملی