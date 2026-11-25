باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سی‌ان‌ان و بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش دادند که واشنگتن در حال آماده‌سازی تعرفه‌های جدید علیه چین، اتحادیه اروپا و ۱۲ شریک تجاری دیگر است که ممکن است از ماه ژانویه اجرایی شوند.

بر اساس این گزارش، چین با تعرفه پیشنهادی ۲۰ درصدی، بالاترین نرخ را در میان ۱۴ اقتصاد هدف خواهد داشت. این نرخ در صورت شکست مذاکرات تجاری دوجانبه ممکن است به ۴۰ درصد افزایش یابد.

واردات از اتحادیه اروپا نیز بر اساس توافق تجاری موجود میان بروکسل و واشنگتن مشمول تعرفه ۱۵ درصدی خواهد شد که احتمال افزایش آن به ۲۰ درصد وجود دارد.

طبق گزارش سی‌ان‌ان، انرژی، دارو، برخی تراشه‌های نیمه‌رسانا و محصولات غذایی که امکان تولید آسان آنها در آمریکا وجود ندارد، از تعرفه‌های جدید مستثنی خواهند بود.

همچنین این تعرفه‌ها بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودرو اعمال نخواهند شد.

دولت دونالد ترامپ به‌طور فزاینده‌ای از تعرفه‌های تجاری به‌عنوان ابزاری اقتصادی و دیپلماتیک برای کسب امتیاز و اعمال فشار بر دولت‌های خارجی استفاده کرده است.

منبع: آناتولی