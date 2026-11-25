باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف گسترش مشارکت شرکت‌های داوطلب واجد شرایط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیشتر برای اجرای طرح خرید اعتباری کالا، فراخوان همکاری شرکت‌ها را مجدداً منتشر کرد. شرکت‌های متقاضی می‌توانند از چهارم تا دهم آذرماه ۱۴۰۵، با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان به نشانی hadafmandi.ir، فرم درخواست همکاری را دریافت و پس از تکمیل، به همراه مدارک و مستندات موردنیاز به دبیرخانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه کنند.

در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۰۴۰/ت۶۵۵۱۴هـ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۵ هیئت محترم وزیران و با هدف توسعه ظرفیت اجرایی طرح خرید اعتباری کالا، فراخوان همکاری شرکت‌های واجد شرایط برای دومین بار منتشر شده است.

بر اساس این فراخوان، شرکت‌های متقاضی باید از صلاحیت‌های مالی، فنی و حرفه‌ای لازم، سوابق و تجربه کاری مؤثر و مشابه و همچنین شبکه گسترده کشوری فروشگاه‌های طرف قرارداد برخوردار باشند. دارا بودن سامانه‌های فروش حضوری و مجازی با قابلیت ارائه خدمات خرید اعتباری به‌صورت آنلاین و آفلاین نیز از دیگر شرایط مشارکت در این طرح است.

همچنین کالا‌های قابل عرضه در این طرح باید مطابق با فهرست کالا‌های مجاز بوده و شرکت‌های متقاضی آمادگی تأمین اعتبار بدون سود، معادل دو برابر مجموع سهم یارانه نقدی ماهانه خانوار را برای سرپرستان خانوار‌های مشمول دریافت یارانه نقدی در سراسر کشور داشته باشند.

شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند از چهارم تا یازدهم آذرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به نشانی hadafmandi.ir، فرم درخواست همکاری را دریافت کنند و پس از تکمیل، آن را به همراه مدارک و مستندات مربوطه به دبیرخانه سازمان تحویل دهند.

درخواست‌ها و مستندات ارائه‌شده پس از دریافت، از سوی سازمان بررسی و پس از احراز شرایط و صلاحیت‌های شرکت‌های متقاضی، نتیجه به آنان اعلام خواهد شد.

گفتنی است صرف ثبت درخواست شرکت‌های داوطلب و اعلام آمادگی در این فراخوان، تعهدی برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌منظور انعقاد تفاهم‌نامه یا آغاز همکاری ایجاد نمی‌کند و همکاری نهایی منوط به بررسی و تأیید صلاحیت شرکت‌ها از سوی سازمان و پذیرش شرایط مندرج در تفاهم‌نامه خواهد بود.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها