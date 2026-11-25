باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به نعمت ولایت و رهبری اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی که خداوند به این ملت عطا کرده، نعمت ولایت است و عزت و افتخار ملت ایران در سایه رهبری امام خمینی(ره) و تداوم این مسیر شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه فرهنگ بسیجی یکی از مؤلفه‌های هویت‌بخش جامعه ایرانی است، افزود: حضور و روحیه بسیجی مردم در مقاطع مختلف، کشور را از بحران‌ها و گردنه‌های دشوار عبور داده و این فرهنگ همچنان از ظرفیت‌های مهم جامعه برای مقابله با تهدیدها به شمار می‌رود.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های اعتقادی و اجتماعی جامعه ایران، اظهار کرد: امروز در میان مردم و به‌ویژه نسل جوان، ظرفیت قابل توجهی برای همراهی با ارزش‌های دینی و انقلابی وجود دارد و جامعه در مسیر شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های برجسته‌ای برخوردار بوده است.

وی هدف اصلی این مسیر را خدایی زیستن و برای خدا نفس کشیدن دانست و افزود: آنچه به حرکت مردم معنا و جهت می‌دهد، باور، انگیزه الهی و پایبندی به ارزش‌هایی است که انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی بر تحولات جهانی گفت: انقلاب اسلامی در تضعیف هیمنه ذهنی نظام سلطه و تغییر معادلات جهانی نقش مؤثری داشته و زمینه‌ساز بیداری اسلامی و به چالش کشیده شدن الگوهای یک‌جانبه‌گرایانه و سلطه‌محور شده است.

وی افزود: اگر انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت، قدرت‌های سلطه‌گر، فرصت بیشتری برای تثبیت مبانی فکری و پایگاه‌های قدرت خود پیدا می‌کردند؛ اما انقلاب، معادلات پیشین را به چالش کشید و نشان داد که می‌توان در برابر نظام سلطه ایستادگی کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در ادامه، بسیج را به شجره طیبه تشبیه کرد و با اشاره به آیه «أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ» گفت: ریشه‌های بسیج در باورها و ارزش‌های اعتقادی و دینی قرار دارد و ثمرات این شجره را می‌توان در حماسه‌ها و دستاوردهای دوران دفاع مقدس مشاهده کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با انتقاد از برخی تحلیل‌ها درباره وضعیت اجتماعی کشور گفت: گاهی برخی تحلیلگران سیاسی با طرح موضوعاتی همچون خستگی مردم، کاهش همراهی جامعه با نظام سیاسی و شکل‌گیری گسست نسلی، تصویری از جامعه ارائه می‌کنند که با واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های مردم همخوانی ندارد.

وی افزود: برخی افراد با تکرار الگوها و فرمول‌های تحلیلی ثابت، همواره از افزایش فاصله میان مردم و نظام سیاسی سخن می‌گویند؛ در حالی که برای ارزیابی دقیق وضعیت جامعه باید به رفتار و واکنش واقعی مردم در بزنگاه‌های تاریخی توجه کرد.

دهقان در ادامه با اشاره به حضور مردم در تجمعات‌ شبانه و پایداری آنان در شرایط تهدید و حملات دشمن اظهار کرد: دنیا شاهد بود حتی زمانی که موشک‌های دشمن در نزدیکی محل برگزاری راهپیمایی اصابت می‌کرد، این حوادث موجب برهم خوردن راهپیمایی و عقب‌نشینی مردم نمی‌شد.اینکه مردم با وجود چنین شرایطی همچنان در صحنه حضور دارند و مسیر خود را ادامه می‌دهند، نشان‌دهنده بزرگی و قدرت جامعه و جلوه‌ای از عزت و استقامت ملت است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به مقاومت مردم فلسطین و شرایط دشوار زندگی در نوار غزه گفت: تصاویر منتشرشده از غزه نشان می‌دهد که بسیاری از زیرساخت‌ها، مراکز خدماتی و امکانات اولیه زندگی از بین رفته و مردم در شرایط بسیار سخت، از جمله در چادرها و در معرض بارندگی و محاصره، زندگی می‌کنند؛ با این حال همچنان ایستادگی و مقاومت می‌کنند.

وی مقاومت مردم غزه را در چنین شرایطی قابل تأمل دانست و بر اهمیت توجه به اراده و پایداری مردمی تأکید کرد که با وجود محرومیت از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی، همچنان در برابر فشارها و دشواری‌ها ایستادگی می‌کنند.

دهقان در ادامه این سخنان، با اشاره به شکل‌گیری نمادهای هویتی در دوران دفاع مقدس و تبدیل شدن چفیه به نشانه‌ای از روحیه بسیجی و انقلابی، بر ضرورت حفظ آمادگی دائمی برای حضور در عرصه‌های مختلف تأکید شد.

وی با یادآوری خاطراتی از دوران دفاع مقدس و توجه رزمندگان به نمادهایی همچون چفیه، اظهار داشت: گاهی یک نماد ساده می‌تواند حامل معنا و هویتی عمیق باشد. چفیه نیز به‌تدریج به نمادی از بسیجی بودن، انقلابی بودن و آمادگی برای حضور در میدان‌های مسئولیت تبدیل شد؛ نمادی که یادآور روحیه ایثار، فداکاری و آمادگی برای خدمت است.

وی با اشاره به یکی از دیدارهای رهبر شهید انقلاب، افزود: رهبر شهید با نشان دادن چفیه خود، بر آمادگی همیشگی برای جهاد تأکید کردند. این پیام نشان می‌دهد که روحیه بسیجی، محدود به زمان جنگ یا شرایط خاص نیست، بلکه باید در همه موقعیت‌ها و متناسب با نیازهای جامعه استمرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: بسیجی بودن صرفاً به عضویت در یک مجموعه یا حضور در یک میدان مشخص محدود نمی‌شود؛ بلکه به معنای برخورداری از روحیه مسئولیت‌پذیری، آمادگی و حضور مؤثر در عرصه‌هایی است که جامعه به تلاش و مشارکت افراد نیاز دارد.

وی ادامه داد: آمادگی بسیجی به معنای آمادگی صرفاً نظامی یا استفاده از ابزار و سلاح نیست؛ بلکه هر فرد باید متناسب با توانایی و مسئولیتی که بر عهده دارد، برای ورود به میدان‌های مورد نیاز جامعه آماده باشد. این میدان می‌تواند عرصه علم، فرهنگ، فعالیت اجتماعی، خدمت‌رسانی یا هر حوزه دیگری باشد که به حضور آگاهانه و مسئولانه افراد نیاز دارد