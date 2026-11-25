به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات در میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا، آریزونا و نوادا فرصتی برای اجرای «پیمان بین‌ایالتی رأی مردمی» ایجاد کرده است؛ طرحی که می‌تواند به نظام کنونی کالج انتخاباتی آمریکا پایان دهد.

اهمیت این پنج ایالت در آن است که دموکرات‌ها همزمان فرمانداری و اکثریت هر دو مجلس قانونگذاری آنها را به دست آورده‌اند. این وضعیت امکان پیوستن به پیمان را فراهم می‌کند. این پنج ایالت در مجموع ۶۱ رأی الکترال دارند و اضافه شدن آنها به ۲۲۲ رأی الکترال ایالت‌های عضو فعلی، مجموع را به ۲۸۳ رأی می‌رساند؛ یعنی بالاتر از حد نصاب ۲۷۰ رأی لازم برای اجرایی شدن پیمان.

بر اساس این توافق، ایالت‌های عضو متعهد می‌شوند آرای الکترال خود را به نامزدی اختصاص دهند که در مجموع آرای مردمی سراسر آمریکا پیروز شده است؛ حتی اگر نامزد دیگری در همان ایالت رأی بیشتری کسب کرده باشد. به این ترتیب، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دیگر صرفاً بر اساس پیروزی در ایالت‌های مختلف تعیین نخواهد شد.

با توجه به اینکه این طرح بیش از دو دهه است دنبال می‌شود، پیوستن پنج ایالت جدید می‌تواند زمینه اجرای آن را در انتخابات نوامبر ۲۰۲۸ فراهم کند. در چنین شرایطی، برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، نامزدی که بیشترین رأی مستقیم مردم را در سراسر کشور به دست آورده باشد، برنده انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد.

منبع: اطلاعات