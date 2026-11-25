باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران درباره اقدام خزانه داری امریکا در تحریم مرکز مبادله اظهار داشت: سامانه معاملاتی مرکز مبادله ایران، یک بستر معاملاتی است که قابل تحریم‌شدن نیست و این سامانه در حال انجام وظایف خود است.

وی افزود: همچنین، آن ادعای بسیارمضحک که این ساختار، «بانکداری سایه» است، به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. ما اکنون به‌طور مشخص، معاملات عظیمی را از طریق یک سامانه انجام می‌دهیم.

وی افزود: آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد شامل سفارش‌گذاری، تأیید سفارش‌ها، مچینگ یا جورسازی قیمت‌ها و در نهایت رفع تعهد میان بازرگانان است که نهایتاً از طریق این بستر معاملاتی انجام می‌شود.

بالسینی تاکید کرد: هیچ‌گونه نگرانی در خصوص اینکه این تحریم‌ها بتواند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد، تأمین مالی ارزی و تأمین ارز بازرگانان ما داشته باشد، وجود ندارد.

به‌طور میانگین، در روز‌های کاری، بانک مرکزی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تأمین ارز برای بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داده است.

منبع: سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا