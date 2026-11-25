باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور از جمله آزادراه تهران–کرج، قزوین–کرج و مسیرهای منتهی به شمال خبر داد.

وی افزود: ترافیک در آزادراه تهران–کرج در محدوده حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر و همچنین در آزادراه قزوین–کرج در محدوده تهران تا کردان، گل‌دشت و پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس سنگین گزارش شده است.

او گفت: همچنین در آزادراه تهران–قم در محدوده بهشت زهرا، آزادراه تهران–ساوه در محدوده فیروزبهـرام تا دهشاد و محور شهریار در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است.

وی تاکید کرد:در محور چالوس نیز ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله و سیاه‌بیشه گزارش شده است. آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، در محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه نیز با ترافیک سنگین همراه است.

محرابی‌نیا با اشاره به ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال، از محدوده‌های مشاء، زیار، آب‌اسک و سه‌راهی چلاو خبر داد. همچنین محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال در محدوده پل سفید و آزادراه پردیس در حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۱۵ با ترافیک سنگین روبه‌رو است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در محور قدیم تهران–بومهن نیز در محدوده جاجرود ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی همچنین از تردد روان در آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب خبر داد و اعلام کرد محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.