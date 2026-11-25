باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بیست‌ویکمین نشست کمیته سوخت که با حضور جمعی از مدیران ارشد ستادی و مدیران عامل شرکت‌های تابعه به‌صورت برخط برگزار شد، با اشاره به برنامه استفاده از ظرفیت موکب‌ها و محل‌های پیش‌بینی‌شده در میدان‌ها، اظهار داشت: مقرر شده است شرکت‌های گاز استانی در کنار این محل‌ها غرفه یا موکب برپا تا درباره صرفه‌جویی مصرف گاز با مردم گفت‌و‌گو کنند و به پرسش‌های آنان پاسخ دهند.

وی خطاب به مدیران شرکت‌های گاز استانی، اعلام کرد: از فرصت گفت‌و‌گو با مراجعه‌کنندگان به غرفه‌ها استفاده کنید و در کنار توضیح راهکار‌های صرفه‌جویی، به پرسش‌های مردم پاسخ دهید؛ زیرا نمی‌توان از مردم انتظار داشت در مدیریت مصرف گاز همراهی کنند، بی‌آنکه به پرسش‌هایشان پاسخ روشنی داده شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت صداوسیما و تبلیغات محیطی گفت: پیام‌هایی که از این مسیر‌ها منتشر می‌شوند، باید با پویش مدیریت مصرف گاز هماهنگ باشند و به‌موقع منتشر شوند.

توکلی با درخواست از مدیران استانی به‌منظور اینکه با آغاز فصل سرد، صرفه‌جویی در مصرف گاز را از ساختمان‌های زیرمجموعه خود شروع کنند، افزود: در نقش سفیر انرژی، تجربه اجرای اقدام‌هایی مانند درزگیری پنجره‌ها، بستن دریچه‌های کولر و تنظیم دمای وسایل گرمایشی را با مردم به اشتراک بگذارید؛ انتشار تصاویر این اقدام‌ها در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی و همراهی چهره‌های مورداعتماد مردم می‌تواند به گسترش پیام پویش صرفه‌جویی کمک کند.

وضع تامین گاز و آمادگی شبکه برای موج سرما

وی با اشاره به خروج بخشی از تولید گاز از چرخه تولید در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات پارس‌جنوبی، این رخداد را بزرگ‌ترین حادثه گازی جهان دانست و خاطرنشان کرد: با تلاش نیرو‌های فنی و متخصص در سراسر زنجیره تأمین، از پالایشگاه‌ها تا دیگر بخش‌های صنعت گاز، شبکه گازرسانی پایدار ماند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه امسال یکی از سخت‌ترین زمستان‌های این شرکت است، تاکید کرد: ناترازی گاز در کوتاه‌مدت ایجاد نشده، بلکه از سال‌ها رویکرد اقتضایی در مدیریت مصرف و تولید ناشی شده است. با توجه به شدت بالای مصرف انرژی، افزایش تولید به‌تنهایی ناترازی را برطرف نمی‌کند و برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا باید مصرف را مدیریت کرد.

توکلی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های هواشناسی، پیش‌بینی می‌شود دمای هوا از چهارم آذر کاهش یابد. مدیران نباید شرایط را عادی تلقی کنند و باید ضمن اجرای دستور‌های دیسپچینگ، پیش از آغاز موج سرما همه محدودیت‌های لازم را اعمال و اقدام‌های ضروری را انجام دهند.

وی یادآورشد: حفظ پایداری شبکه گازرسانی به هماهنگی همه بخش‌ها وابسته است. مدیران باید از عملکرد تجهیزات اطمینان یابند و آنها را به‌درستی به کار گیرند. همچنین باید برنامه‌های تعیین‌شده در زنجیره تامین را به‌طور کامل اجرا کنند و برای پیگیری اجرای آنها سازوکاری مشخص در نظر گیرند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: گاز مشترکان مشمول قطع گاز طبق مصوبه اصلاح الگوی مصرف باید قطع شود. برخی استان‌ها امکان اجرای مصوبه را با نیرو‌ها و امکانات خود دارند، اما در شماری از استان‌ها، به دلیل گستردگی کار می‌توان در چهارچوب تفاهم‌نامه و هماهنگی‌های انجام‌شده، از ظرفیت بسیج استفاده کرد.

توکلی با بیان اینکه گزارش‌های مربوط به بدمصرفی، سرقت گاز و انشعاب غیرمجاز به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره ۱۹۴ دریافت می‌شود، افزود: قطع گاز یا محدودکردن مصرف به‌معنای پایان کار نیست. برای نمونه، پس از محدودکردن مصرف گاز یک گلخانه، حتی با جمع‌آوری رگولاتور هم احتمال برداشت غیرمجاز گاز وجود دارد. به همین دلیل، باید دوباره از محل بازدید شود تا اطمینان حاصل شود که انشعاب غیرمجاز دوباره برقرار نشده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های گاز استانی باید گزارش‌های مربوط به سرقت گاز و انشعاب‌های غیرمجاز را در شورا‌های تأمین مطرح کنند. از آنجا که این تخلفات می‌توانند عملکرد شبکه گاز را مختل کنند، لازم است مصرف گاز واحد‌های پرمصرف با دقت بیشتری بررسی شود؛ به‌ویژه در حاشیه شهر‌ها که باغ‌ویلا‌ها نیز در شمار این واحد‌ها قرار می‌گیرند.

پیگیری موارد دست‌کاری کنتور‌ها و بازدید از مشترکان دوپوندی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر رسیدگی به موارد دست‌کاری کنتور‌های دوپوندی و تجهیزات اندازه‌گیری، گفت: بازدید‌های انجام‌شده، به‌ویژه در استان‌هایی که در این زمینه عملکرد خوبی داشته‌اند، شایسته قدردانی است. انتظار می‌رود استان‌هایی که هنوز بازدید‌ها را با جدیت لازم آغاز نکرده‌اند، این روند را تقویت کنند.

توکلی افزود: عمده موارد سرقت گاز و مشکلات شناسایی‌شده در میان این دسته از مشترکان مربوط به مصارف صنعتی، کشاورزی و تولیدی، از جمله واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی است. برخی استان‌ها در بررسی این گروه‌ها اقدام کافی انجام نداده‌اند و لازم است موضوع را جدی‌تر دنبال کنند.

منبع: شرکت ملی گاز