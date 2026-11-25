باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -رحیمی، رئیس مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت در برنامه میز اقتصاد، با اشاره به نحوه تخصیص منابع حاصل از مولدسازی اموال دولت گفت: با وجود پیش‌بینی قانونی برای اختصاص بخشی از منابع مولدسازی به خزانه عمومی، تاکنون حتی یک درصد از این منابع نیز به خزانه واریز نشده است.

رحیمی با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون اظهار کرد: به‌جز حوزه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و شرکت‌های دولتی که منابع و اموال در اختیار آنها قرار می‌گیرد، قانونگذار پیش‌بینی کرده بود تا ۵۰ درصد منابع حاصل از مولدسازی به خزانه عمومی اختصاص پیدا کند.

وی افزود: با این حال، تاکنون نه از محل ۴۰ همت منابع قبلی و نه از محل ۳۶ همتی که اخیراً جمع‌بندی شده، حتی یک درصد نیز به خزانه عمومی واریز نشده و منابع در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

رئیس مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه شناسایی و ثبت اموال دولت در سامانه سادا و سادا نوین تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی در این سامانه ثبت شده‌اند و در مقطعی، ثبت املاک در سامانه برای دریافت بودجه به‌عنوان یکی از الزامات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده بود؛ اقدامی که زمینه شناسایی و مستندسازی اموال دولت را فراهم کرد.

رحیمی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، بیش از ۹۰ درصد املاک دولت سند تک‌برگ دریافت کرده‌اند و فرآیند شناسایی، ثبت و مستندسازی مالکیت اموال دولتی طی مراحل مختلف با پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های اجرایی مولدسازی در دوره فعالیت این مجموعه ذیل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در آن مقطع، در استان‌های کشور نهاد متناظر و ساختار مشخصی برای پیگیری موضوع مولدسازی نداشتیم و هنگام مراجعه به برخی دستگاه‌ها، مسئولیت مستقیم در زمینه اموال و فروش زمین و دارایی‌ها پذیرفته نمی‌شد.

رحیمی با اشاره به تغییر مأموریت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به سازمان مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت خاطرنشان کرد: با ایجاد ساختار جدید و حضور نیروهای متناظر در استان‌های کشور، امکان پیگیری و اجرای فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت فراهم شده و این تغییر ساختار می‌تواند به تسریع روند مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد دولت کمک کند.

در همین زمینه، طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با تأکید بر اینکه هدف اصلی مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، تأمین مالی غیرتورمی بودجه است، گفت: مولدسازی به دنبال تبدیل یک دارایی راکد به دارایی دیگری است که بتواند در خدمت مردم قرار گیرد؛ به این معنا که اگر دستگاهی دارایی بلااستفاده‌ای در اختیار دارد، به‌جای نگه‌داشتن آن، دارایی را به منابع یا امکاناتی تبدیل کند که مردم از آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها ممکن است زمین یا ملکی را برای برنامه‌های آینده خود ارزشمند بدانند، افزود: در حالی که مأموریت دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه خدمات به مردم است، باید دارایی‌های غیرضروری و بلااستفاده خود را به دارایی‌های مولد و قابل استفاده برای مردم تبدیل کنند.

طغیانی با بیان اینکه مولدسازی با هدف تأمین مالی کسری بودجه دولت به شیوه‌ای غیرتورمی دنبال می‌شود، تصریح کرد: دولت می‌تواند از مسیر استقراض یا انتشار اوراق نیز منابع مورد نیاز خود را تأمین کند، اما انتشار اوراق به معنای تعهد مالی در آینده است؛ در حالی که مولدسازی به دنبال تبدیل دارایی موجود به دارایی یا منابع قابل استفاده در زمان حاضر است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مقاومت مدیران دستگاه‌ها و نگرانی از نهادهای نظارتی را از مهم‌ترین موانع اجرای مولدسازی دانست و گفت: یکی از موانع اصلی، مقاومت نهادی است؛ به این معنا که مدیر یک دستگاه تمایل ندارد در دوره مدیریتی خود بخشی از اموال و دارایی‌های مجموعه را از دست بدهد یا با کاهش دارایی‌های دستگاه مواجه شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، نگرانی مدیران از ورود نهادهای نظارتی و احتمال طرح پرسش‌هایی درباره قیمت‌گذاری، کم‌فروشی یا فروش دارایی با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی، باعث می‌شود برخی مدیران ترجیح دهند اساساً وارد فرآیند مولدسازی نشوند و به منابع و بودجه جاری دستگاه اکتفا کنند.

طغیانی تأکید کرد: همین ملاحظات و نگرانی‌ها باعث شده است برخی مدیران به‌جای اجرای فرآیند مولدسازی و تبدیل دارایی‌های بلااستفاده به منابع و امکانات مورد نیاز مردم، از ورود به این حوزه خودداری کنند.