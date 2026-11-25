باشگاه خبرنگاران جوان - جنگی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تلاش می‌کرد به برگ برنده خودش و نقطه قوتی در کارنامه سیاسی‌اش تبدیل کند، حالا حتی در داخل اسرائیل هم زمین‌گیرش کرده است و حیات و آینده سیاسی‌اش را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. انتخابات پارلمانی اسرائیل در آبان‌ماه برگزار شد و نتیجه آن برخلاف امیدواری نتانیاهو و حزب لیکود پیش رفت. نتیجه شد تشکیل یک کنست بدون اکثریت مشخص. در حال حاضر اسرائیل به‌نوعی سردرگمی سیاسی دچار شده است.

برای درک وضعیت کنونی باید ابتدا سازوکار سیاسی اسرائیل را شناخت. نظام انتخاباتی اسرائیل بر پایه نمایندگی تناسبی و فهرست‌های حزبی استوار است، به این صورت که رأی‌دهندگان به‌جای انتخاب مستقیم نخست‌وزیر، به فهرست احزاب رأی می‌دهند و کرسی‌های کنست متناسب با آرای کسب شده، میان جریان‌هایی تقسیم می‌شود که از حدنصاب ۳.۲۵ درصد عبور کرده‌اند.

کنست ۱۲۰ کرسی دارد و در حالت معمول، تشکیل یک ائتلاف برخوردار از اکثریت پایدار به حمایت ۶۱ نماینده نیاز دارد. هرچند رأی اعتماد اولیه به دولت با اکثریت آرای مأخوذه نیز امکان‌پذیر است. همین ویژگی باعث شده که در سیاست اسرائیل، گاهی احزاب کوچک نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت دولت‌ها پیدا کنند. در انتخابات اخیر، لیکود به رهبری نتانیاهو ۲۷ کرسی به دست آورد، اما مجموعه احزاب ائتلاف پیشین او تنها به ۵۳ کرسی رسیدند. در مقابل، چهار حزب اصلی مخالف به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کردند و احزاب عربی نیز با دستیابی به ۱۹ کرسی، به بازیگری تعیین‌کننده تبدیل شدند.

با این شرایط، نه نتانیاهو توانست اکثریت را حفظ و کسب کند و نه رقیبش بدون همراهی جریان‌های دیگر امکان تشکیل دولت دارد. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل، پس از رایزنی با احزاب اعلام کرد که ۶۷ نماینده از مأموریت آیزنکوت برای تشکیل کابینه حمایت کرده‌اند. در این فضای سیاسی، نظرسنجی مؤسسه JPPI نشان داد ۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان از نتیجه انتخابات ناراضی هستند و این نتیجه را نشانه مخالفت مردم با ادامه فعالیت دولت مستقر می‌دانند.

رویترز در تحلیلی انتخابات را آزمونی برای بقای سیاسی نتانیاهو پس از جنگ‌هایی که در غزه، لبنان و ایران به راه انداخته، توصیف کرده است. روشن است که پیامد‌های امنیتی و سیاسی این درگیری‌ها اکنون به یکی از محور‌های اصلی جدال بر سر قدرت تبدیل شده‌اند. نتانیاهو فعلاً همچنان نخست‌وزیر دولت موقت است، اما برای ادامه حضور در قدرت باید از پیچیده‌ترین گردنه‌های معادلات سیاسی و ائتلافی در سال‌های اخیر عبور کند. در حال حاضر سه سناریو برای اسرائیل متصور است.

سناریوی اول

ائتلاف آیزنکوت با اعراب و شکستن محاصره نتانیاهو

نخستین سناریویی که این روز‌ها در محافل سیاسی و رسانه‌ای اسرائیل مطرح است، تشکیل دولت به رهبری گادی آیزنکوت با حمایت احزاب عربی است؛ گزینه‌ای که از نظر تعداد کرسی‌ها ظرفیت لازم را دارد، اما از نظر اختلافات سیاسی، با موانع جدی روبه‌رو شده. ائتلاف چهارحزبی آیزنکوت شامل حزب یاشار با ۲۱ کرسی، حزب با هم به رهبری نفتالی بنت با ۱۲ کرسی، حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان با ۸ کرسی و حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن با ۷ کرسی است.

مجموع این چهار جریان به ۴۸ کرسی می‌رسد. در سوی دیگر، فهرست مشترک عربی ۱۱ کرسی و حزب رعام به رهبری منصور عباس هشت کرسی در اختیار دارند که حمایت مجموع آنها می‌تواند تعداد نمایندگان همراه آیزنکوت را به ۶۷ نفر برساند. منصور عباس پیش‌تر تجربه حضور در ائتلاف ضدنتانیاهو در سال ۲۰۲۱ را داشته و اکنون نیز برای مشارکت در روند تشکیل دولت ابراز آمادگی کرده است. فهرست مشترک عربی نیز اعلام کرده حاضر است بدون ورود مستقیم به کابینه از تشکیل دولت جایگزین حمایت کند.

چنین مدلی می‌تواند به شکل دولت اقلیت با حمایت پارلمانی احزاب عربی اجرا شود؛ یعنی احزابی که کرسی وزارتخانه نمی‌گیرند، اما در رأی اعتماد و تصویب بودجه از دولت پشتیبانی می‌کنند. مانع اصلی این سناریو، اختلافات عمیق میان اعضای اردوگاه آیزنکوت است. لیبرمن صراحتاً مخالفت خود را با دولتی وابسته به آرای احزاب عربی اعلام کرده و نفتالی بنت نیز در جریان رقابت‌های انتخاباتی تعهدات مشابهی داشته است. یعنی حتی به اینکه حزب رعام پذیرفته در ساختار دولتی و وزارتخانه حضور نداشته باشد، بسنده نمی‌کنند و این نکته هم برایشان کافی نیست.

یائیر گولان، رهبر دموکرات‌ها، روز ۲۲ نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که تشکیل دولت اقلیت با حمایت احزاب عربی نباید از ابتدا کنار گذاشته شود. آیزنکوت نیز اعلام کرده در صورت شکست مذاکرات برای تشکیل ائتلاف اکثریت، گزینه دولت اقلیت را بررسی خواهد کرد. نکته قابل‌توجه اینکه در نظرسنجی نوامبر مؤسسه JPPI، حدود ۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان تشکیل دولت جریان تغییر با مشارکت احزاب عربی را ترجیح داده‌اند؛ رقمی که در میان شهروندان عرب اسرائیل به ۷۶ درصد می‌رسد.

نتانیاهو و لیکود تلاش کرده‌اند از اختلافات موجود بر سر مشارکت احزاب عربی تا جای ممکن نهایت بهره را ببرند. لیکود در شروط خود برای مذاکرات دولت وحدت، خواستار کنارگذاشتن همکاری با این احزاب شده است. از همین رو، مسئله مشارکت اعراب دیگر تنها یک اختلاف ایدئولوژیک نیست، بلکه به گره اصلی رقابت برای پایان‌دادن یا ادامه‌دادن حیات سیاسی نتانیاهو تبدیل شده است.

سناریوی دوم

لیبرمن به دنبال حریدی‌ها

سناریوی دوم از دل یکی از عجیب‌ترین چرخش‌های سیاسی هفته‌های اخیر اسرائیل بیرون آمده، جایی که آویگدور لیبرمن، سیاست‌مدار سکولار و از مخالفان سرسخت امتیازات مذهبی حریدی‌ها، اکنون برای همراه‌کردن همان جریان‌هایی تلاش می‌کند که سال‌ها با آنها اختلاف داشته است. حریدی‌ها مجموعه‌ای از یهودیان فوق‌ارتدوکس هستند که دو حزب اصلی آنها، یعنی یهودیت متحد توراتی با هفت کرسی و شاس با شش کرسی، از متحدان سنتی نتانیاهو محسوب می‌شوند. اگر این ۱۳ کرسی را به ۴۸ کرسی ائتلاف آیزنکوت اضافه کنیم عددی است که دقیقاً به ۶۱ می‌رسد و می‌تواند یک اکثریت پارلمانی شکل دهد.

لیبرمن تصور می‌کند کنارزدن نتانیاهو بدون جداکردن بخشی از متحدان سنتی او ممکن نخواهد بود. او در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد، اعلام کرد حاضر است برای تشکیل دولتی باثبات و جایگزینی نتانیاهو، هزینه‌های سیاسی و ایدئولوژیک این همکاری را بپذیرد. اما مانع اصلی توافق، مسئله خدمت سربازی اجباری حریدی‌هاست؛ موضوعی که به یکی از اختلافات اساسی جامعه اسرائیل تبدیل شده است.

جریان آیزنکوت در انتخابات با شعار گسترش خدمت نظامی و پایان معافیت‌های گسترده طلاب مذهبی وارد رقابت شد، درحالی‌که احزاب حریدی حفظ این معافیت‌ها را از شروط اصلی مشارکت در دولت می‌دانند. روزنامه تایمز آو اسرائیل گزارش داده که لیبرمن برای تسهیل توافق، از مواضع سخت‌گیرانه پیشین خود فاصله گرفته و حاضر به بررسی چهارچوبی انعطاف‌پذیرتر شده است و از هر طریقی می‌خواهد کاری کند تا نتانیاهو در پست خود باقی نماند. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز در گزارشی از پیشرفت مذاکرات میان حزب یاشار و یهودیت متحد توراتی خبر داد، اما درعین‌حال تأکید کرد فاصله طرفین تا توافق نهایی همچنان قابل‌توجه است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد قبلی آیزنکوت که معافیت سه درصد از طلاب مدارس دینی در هر دوره مشمولان را در نظر می‌گرفت، با مخالفت رهبران مذهبی مواجه شده و قرار است چهارچوب تازه‌ای ارائه شود. البته حزب شاس تاکنون بر حمایت از نتانیاهو تأکید کرده و برخلاف یهودیت متحد توراتی، آمادگی مشخصی برای پیوستن به آیزنکوت نشان نداده است. همین نکته هم کمی کار را برای آیزنکوت سخت کرده است.

حتی اگر هفت نماینده یهودیت متحد توراتی صرفاً از شرکت در رأی اعتماد خودداری کنند، در شرایطی مشخص ممکن است راه برای تشکیل دولت اقلیت آیزنکوت باز شود. شلوم یروشالمی، تحلیلگر تایمز آو اسرائیل، در گزارش به نقش لیبرمن و تلاش‌های او برای جلب حمایت حریدی‌ها اشاره کرده است. باوجوداین تحرکات، نظرسنجی JPPI نشان می‌دهد تنها سه درصد پاسخ‌دهندگان، ائتلاف جریان تغییر با احزاب حریدی را گزینه مطلوب خود دانسته‌اند. این تفاوت میان محاسبات سیاست‌مداران و ترجیحات افکار عمومی، دشواری توافق را آشکار می‌کند؛ توافقی که می‌تواند به خروج نتانیاهو از قدرت منجر شود، اما آیزنکوت و متحدانش را ناچار به عقب‌نشینی از بخشی از وعده‌های انتخاباتی خواهد کرد.

سناریوی سوم

شکست آیزنکوت و بازگشت توپ به زمین نتانیاهو

سومین سناریو، همان مسیری است که می‌تواند معادلات سیاسی اسرائیل را بار دیگر به نفع ادامه حضور نتانیاهو در قدرت تغییر دهد؛ شکست آیزنکوت در تشکیل کابینه و آغاز مرحله تازه‌ای از مذاکرات با محوریت نخست‌وزیر دولت موقت. بر اساس قانون، آیزنکوت مأمور تشکیل دولت شد. در مرحله نخست تا ۱۵ آذر (۶ دسامبر) فرصت دارد اکثریت لازم را فراهم کند و در صورت موافقت رئیس‌جمهور، می‌تواند ۱۴ روز دیگر نیز برای مذاکرات وقت بگیرد. اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، احتمال واگذاری مأموریت به نتانیاهو مطرح خواهد شد. نتانیاهو برخلاف گذشته، با آشکارکردن یک پرونده سیاه جنگ‌طلبانه در داخل اسرائیل هم یک پشتوانه اکثریت منسجم را در اختیار ندارد. ائتلاف سنتی‌اش با ۵۳ کرسی، هشت نماینده تا اکثریت فاصله دارد و در جریان رایزنی‌های ریاست‌جمهوری نیز حزب یهودیت متحد توراتی از معرفی او به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری خودداری کرد. البته باید گفت بازگشت مأموریت تشکیل دولت به نتانیاهو بازهم به معنای موفقیت او نخواهد بود.

یکی از راه‌هایی که هم‌زمان در محافل سیاسی بررسی می‌شود، توافق لیکود و یاشار برای تشکیل دولت وحدت است؛ پیشنهادی که حتی بحث نخست‌وزیری چرخشی را نیز به میان آورده است. مذاکرات چهار‌ساعته نمایندگان دو حزب در ۲۲ نوامبر بدون دستیابی به توافقی مشخص پایان یافت. اختلاف بر سر اصلاحات قضایی، خدمت سربازی حریدی‌ها، تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق درباره حوادث هفتم اکتبر و حضور ایتامار بن‌گویر در کابینه احتمالی، همچنان پابرجاست. نفتالی بنت از تشکیل دولت وحدت به رهبری آیزنکوت حمایت کرده، اما تأکید دارد نتانیاهو نباید نخست‌وزیر آینده باشد. در مقابل، یائیر گولان اساساً با توافقی که به حفظ موقعیت سیاسی نتانیاهو بینجامد مخالفت کرده است.

اگر آیزنکوت و نتانیاهو هر دو در تشکیل کابینه ناکام بمانند، امکان ورود سایر نمایندگان به رقابت با ارائه حمایت ۶۱ عضو کنست وجود دارد و در صورت شکست تمام مراحل، انتخاباتی دوباره مطرح خواهد شد. رویترز در تحلیلی نوشته بود ازهم‌گسیختگی مخالفان می‌تواند به نتانیاهو فرصت ادامه حضور در قدرت بدهد. اکنون نیز مهم‌ترین سرمایه سیاسی او حامیانش نیست، بلکه اختلاف میان رقبایش است یعنی اگر همچنان در سمت خود باقی بماند هم برایش دستاوردی به حساب نمی‌آید، زیرا حمایت اکثریت را حتی در داخل اسرائیل با خود ندارد و صرفاً یک موج‌سواری از اختلافات رقبایش برای او به‌عنوان تنها داشته‌اش، باقی مانده است.

منبع: فرهیختگان