باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس، امروز (چهارشنبه، چهارم آذرماه) با حضور بیش از ۹۲ درصد سهامداران یا نمایندگان حقوقی آنها، نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی و فرابورس و حسابرس مستقل، در سالن همایش‌های فدراسیون کشتی برگزار شد.

این نشست با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و نمایش ویدیویی به مناسبت بزرگداشت شصت‌وسومین سالروز تأسیس باشگاه پرسپولیس آغاز شد.

در ابتدای جلسه، انتخاب رئیس مجمع و سایر ارکان هیئت رئیسه با رأی سهامداران انجام گرفت.

در ادامه و پس از سخنان مدیرعامل و سخنگوی باشگاه، گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های شرکت در یک سال مالی گذشته در حوزه‌های مختلف، از جمله امور بورسی و سهام، دارایی‌ها، افزایش سرمایه، ارزش اموال و دارایی‌ها و برند باشگاه، مسائل مالی و حقوقی، فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و همچنین اقدامات و برنامه‌های پیش‌روی باشگاه در سال مالی آتی، در قالب یک کلیپ تصویری به سهامداران ارائه شد. این ویدیو، چکیده‌ای از گزارش‌های تفصیلی عملکرد باشگاه بود که در طول سال و در قالب گزارش سالیانه مجمع، از طریق سامانه کدال و رسانه‌های رسمی باشگاه در دسترس سهامداران و هواداران قرار گرفته است.

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در ادامه به پرسش‌های سهامداران حاضر در مجمع پاسخ داد و در بخشی از توضیحات خود درباره انتظارات از بانک‌های سهامدار و نقش حمایتی آنها اظهار داشت: «در ارزیابی حمایت بانک‌ها باید به نتایج و اقدامات انجام‌شده توجه داشت. تغییرات و دستاورد‌های کنونی، از جمله تسویه بدهی‌های کلان باشگاه نظیر بدهی‌های مالیاتی و حرکت به سمت شفافیت مالی، حاصل حمایت بانک‌ها بوده است. همچنین باشگاه از نظر برگزاری مجامع و ارائه صورت‌های مالی، در مقایسه با سایر باشگاه‌ها، عملکرد و جایگاه پیشروتری داشته است.

وی افزود: صورت‌های مالی نیز نشان نمی‌دهد که بانک‌ها به دنبال کسب درآمد از پرسپولیس باشند و این تصور، برداشت درستی از شرایط موجود نیست. آنچه در حال حاضر دنبال می‌شود، بهره‌گیری از حمایت بانک‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشگاه و ایجاد منابع درآمدی پایدار از محل ظرفیت‌های اقتصادی و برند پرسپولیس است تا باشگاه بتواند منابع مورد نیاز برای رشد و توسعه خود را تأمین کند.

مدیرعامل باشگاه تأکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی و تلاش برای درآمدزایی از ظرفیت برند پرسپولیس، اقدامی مثبت و زیربنایی برای آینده باشگاه به شمار می‌رود».

بخش دیگری از این نشست به ارائه گزارش حسابرس مستقل و بررسی بند‌های مشروط آن اختصاص داشت که با توضیحات تفصیلی مدیرعامل همراه بود. در این بخش، با اشاره به پیشرفت چشمگیر باشگاه در تعیین تکلیف موارد و موضوعات مطرح‌شده در مقایسه با مجمع عمومی عادی سال گذشته، توضیحاتی درباره ابهامات باقی‌مانده و دلایل آنها به سهامداران ارائه شد. از جمله این موارد، موضوعاتی بود که تعیین تکلیف آنها مستلزم دریافت پاسخ و اعلام نظر مراجع بین‌المللی نظیر فیفا و همچنین نهاد‌های داخلی از جمله فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در چند نوبت از نماینده سازمان خصوصی‌سازی درخواست کرد برای کمک به رفع این ابهامات، تسریع در تعیین تکلیف موارد باقی‌مانده و پاسخ‌گو کردن نهاد‌های داخلی مرتبط، پیگیری‌ها و مکاتبات لازم را در دستور کار قرار دهد.

در بخش دیگری از جلسه، سهامداران نگرانی و نارضایتی خود را از عدم اختصاص حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال به باشگاه‌ها از سوی سازمان صداوسیما مطرح کردند و خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی باشگاه شدند. مدیرعامل پرسپولیس در این ارتباط، گزارشی از اقدامات هیئت‌مدیره باشگاه ارائه کرد که در نهایت به تهیه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تصویب موضوع حق پخش تلویزیونی در مجلس منجر شد.

حدادی در عین حال یادآور شد که مصوبه مجلس در این خصوص با مخالفت شورای نگهبان مواجه و رد شده است. در این زمینه، با توجه به تأکید و فشار کنفدراسیون فوتبال آسیا و قرار گرفتن حق پخش تلویزیونی در زمره الزامات صدور مجوز حرفه‌ای در دوره‌های آینده، ابراز امیدواری شد که این موضوع در فوتبال ایران نیز به نتیجه برسد و سازوکار بهره‌مندی باشگاه‌ها از درآمد‌های حاصل از حق پخش تلویزیونی فراهم شود.

وی همچنین از آغاز فرآیند فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات تیم‌های آکادمی و تیم بانوان باشگاه به رسانه‌ها خبر داد.

در پایان این نشست، مجمع با رأی اکثریت سهامداران، مصوباتی را به تصویب رساند. بر این اساس، شرکت‌های توسعه گردشگری شهر آیین، گروه مالی شهر و سرمایه‌گذاری شهر آتیه به نمایندگی از بانک شهر و بانک‌های ملت و تجارت، به‌عنوان اعضای حقوقی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. همچنین شرکت هوشیار بهمند به‌عنوان حسابرس شرکت انتخاب شد.