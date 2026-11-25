باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیرو‌های این کشور به یک پایگاه هوایی مهم روسیه حمله کرده و به پنج هواپیما آسیب زده‌اند.

به گفته ستاد کل ارتش اوکراین، پایگاه هوایی ساواسلیکا در منطقه نیژنی نووگورود، در شرق مسکو، هدف حمله دوربرد قرار گرفت. روسیه تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

در این حمله سه فروند جنگنده میگ-۳۱ مجهز به شلیک موشک‌های فراصوت و دو بمب‌افکن جنگنده سوخو-۳۴ آسیب دیده و برای مدتی از خدمت خارج شده‌اند.

این عملیات در ادامه حملات اخیر اوکراین به اهداف روسیه انجام شد؛ حملاتی که طی روز‌های گذشته دو کشتی روسی در آب‌های لیبی و یک کشتی دیگر در خلیج فنلاند را هدف قرار دادند. اوکراین همچنین هفته گذشته بخش جاده‌ای پل راهبردی روسیه به شبه‌جزیره کریمه را در حملات متوالی تخریب کرد.

در حالی که تلاش‌های جدید آمریکا برای پیشبرد مذاکرات صلح ادامه دارد، جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه یافته است. کی‌یف در تلاش است توان نظامی مسکو را تضعیف کند، در حالی که روسیه حملات گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های انرژی و شهر‌های خط مقدم اوکراین انجام می‌دهد.

منبع: رویترز