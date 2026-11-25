باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک در نشست سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت که با محوریت تولید پایدار، تجارت پویا و بازار همدل برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان این وزارتخانه از آغاز دولت چهاردهم و ایام جنگ تحمیلی اظهار کرد: در این مدت زمان، مردم عزیز کشورمان، نیرو‌های مسلح و همه بخش‌های اقتصادی از تولیدکنندگان تا اصناف با ایستادگی و تلاش خود نقش مهمی در حفظ و پایداری کشور ایفا کردند.

وی افزود: مدیریت امور، تأمین نیاز‌های اساسی کشور، استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و رسیدگی به مسائل اصناف و بازاریان، حاصل تلاش جمعی و کار تیمی در وزارتخانه بود. رئیس‌جمهور به‌صورت مستمر از وزارت صمت به صورت سرزده بازدید می‌کردند و شخصا پیگیر گزارش‌ها و روند وضعیت تامین کالا‌های اساسی و حفظ تداوم تولید بودند در حقیقت ایشان هدایت و فرماندهی امور را بر عهده داشتند.

وی ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج، برکت ماندگاری است که به ابتکار و دوراندیشی امام راحل (ره) بنیان نهاده شد و آثار و برکات آن همچنان در عرصه‌های مختلف کشور جاری است.

وی ادامه داد: بایستی این روحیه و تفکر ارزشمند بسیجی همواره در مسیر سلامت، صلابت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی پایدار بماند تا بتوانیم با پاسداشت و تقویت آن، این سرمایه گران‌سنگ را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم؛ چراکه روحیه بسیجی، از مهم‌ترین پشتوانه‌های عزت، اقتدار و بقای کشور است.

وزیر صمت با تأکید بر اینکه شرایط کشور وارد مرحله جدیدی شده و جبهه اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، تصریح کرد: امروز فعالان اقتصادی و به‌ویژه بخش تولید در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند و همه دستگاه‌ها باید با درک این شرایط، از نگاه بخشی فاصله بگیرند و صیانت از تولید را یک وظیفه ملی بدانند.

اتابک با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر موضوع تولید در نام‌گذاری سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در تولید همواره مورد تأکید قرار داشته است؛ چراکه تولید ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هر تصمیمی که در هر دستگاه و سازمانی اتخاذ می‌شود، باید با در نظر گرفتن آثار آن بر تولید باشد، نمی‌توان با نگاه بخشی تصمیم گرفت و از پیامد‌های آن بر زنجیره تولید غافل شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: واقعیت این است که منابع کشور در سال جاری محدودتر از سال‌های گذشته شده است، اما باید توجه داشت که این تولید است که برای کشور ارزش افزوده، درآمد مالیاتی، منابع بیمه‌ای و اشتغال ایجاد می‌کند.

وی افزود: اگر تولیدکننده در شرایط دشوار اقتصادی تحت فشار قرار گیرد و ناچار به تعطیلی واحد خود شود، نه‌تنها اشتغال کاهش می‌یابد، بلکه درآمد‌های مالیاتی و بیمه‌ای کشور نیز آسیب می‌بیند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم کنیم که تولیدکننده بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و زنجیره تولید کشور دچار وقفه نشود.

اتابک تأکید کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز در جلسات مختلف تأکید کرده‌اند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت منابع باید به‌گونه‌ای انجام شود که تولیدکنندگان با محدودیت گاز و برق مواجه نشوند.

وزیر صمت به آسیب‌های واردشده به صنایع کشور در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: در بخش فولاد، سه کارخانه بزرگ کشور مورد اصابت قرار گرفتند، اما با تلاش مجموعه‌های صنعتی و اقدامات مدیریتی و فنی انجام‌شده، بخشی از این واحد‌ها در فاصله کوتاهی به مدار تولید بازگشتند.

وی افزود: روند بازگشت واحد‌های پتروشیمی نیز با سرعت در حال انجام است، هرچند بازگشت کامل ظرفیت‌های فولادی به زمان بیشتری نیاز دارد.

اتابک با تأکید بر اهمیت صنایع فولادی و پتروشیمی در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنایع از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور کشور هستند و در همین راستا، در جلسه شورای اقتصاد موضوع تخصیص ۵۰ درصد ارز حاصل از فعالیت این شرکت‌ها برای جبران خسارات و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده مطرح و مقرر شد این موضوع پیگیری شود تا زمینه ادامه فعالیت و اجرای پروژه‌های بازسازی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه تجارت خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی بیان کرد: اطلس تجارت خارجی که با تلاش مجموعه معاونت‌ها و مدیران وزارتخانه تهیه شده، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی توانمندی‌های صادراتی و نیاز‌های وارداتی هر استان است.

وزیر صمت افزود: با استفاده از این اطلس می‌توان مشخص کرد هر استان چه ظرفیت‌هایی برای صادرات دارد، به چه کالا‌ها و مواد اولیه‌ای نیازمند است و چگونه می‌تواند از مزیت‌های جغرافیایی و تجاری خود استفاده کند.

اتابک گفت: برای تأمین مواد اولیه موردنیاز واحد‌های تولیدی، مصوبه‌ای با هدف استفاده از ظرفیت مرز‌های مشترک استان‌های مرزی اخذ شده است تا این استان‌ها بتوانند مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌های خود را از مسیر‌های تجاری مرزی، از جمله کولبری و تجارت ملوانی، تأمین کنند.

وی خطاب به مدیران استان‌های مرزی تأکید کرد: لازم است با هماهنگی مرکز، نیاز‌های واقعی تولیدکنندگان شناسایی و از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی برای تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع استفاده شود. باید مسیر‌های تأمین نیاز‌های تولید را تسهیل کنیم.

وزیر صمت به تدوین استراتژی صنعتی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: استراتژی صنعتی با تلاش همکاران و مشارکت مجموعه مدیران تدوین شده و رویکرد آن مأموریت‌محور و متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر استان است.

وی افزود: اگر تخصیص منابع و حمایت از طرح‌های صنعتی بر اساس این راهبرد و ظرفیت‌های واقعی استان‌ها انجام شود، می‌توانیم در زمینه توسعه صنعتی، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.

اتابک با اهتمام به ضرورت تقویت اختیارات مدیران استانی گفت: در شرایط فعلی، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها یک ضرورت است، اما این اختیارات باید با مسئولیت‌پذیری، دقت و نظارت همراه باشد.

منبع: وزارت صمت