باشگاه خبرنگاران جوان - این برنامه که کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است، ساعت ۱۶ با نگاهی به بازتاب جایگاه مادر در شعر و موسیقی فارسی، سرود‌های فاطمی و قطعات موسیقایی درباره حضرت زهرا (س) و مادر را بررسی می‌کند.

نقش موسیقی در انتقال شادی و عواطف انسانی و چگونگی ارتباط با نسل امروز از راه شعر و سرود نیز از محور‌های این برنامه است.

در بخشی از برنامه، زهره عامری درباره بازتاب مفهوم مادر در اشعار فارسی سخن می‌گوید. همچنین شعرخوانی در محضر امام شهید و پخش بیانات و تبریک ایشان به مناسبت میلاد حضرت زهرای مرضیه (س) در برنامه گنجانده شده است.

معرفی و بررسی قطعات «مادر من» اثر ناصر چشم‌آذر و «میم مثل مادر» ساخته آریا عظیمی‌نژاد، در کنار پخش سرودهایی، چون «شبیه قلب» با صدای عبدالرضا هلالی، «لبخند مادر» با صدای سیدمحمدرضا نوشه‌ور و «فاطمه قهرمانمه» با اجرای گروه سرود ریحانه‌الحسین و دختران یاس، فضای موسیقایی این ویژه‌برنامه را شکل می‌دهد. برنامه همچنین به این پرسش می‌پردازد که چه ویژگی‌هایی یک سرود مادرانه را در ذهن و عاطفه مخاطب ماندگار می‌کند.

«نغمه‌ها و سرودها» به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده و با نویسندگی، پژوهش، مشاوره محتوایی و کارشناسی مطهره آخوندی و اجرای کارشناسی حسن محمودزاده جمعه‌ها ساعت ۱۶ از موج‌اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.