باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «چزاری تومچیک» معاون وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که این کشور به‌زودی در نزدیکی مرز اوکراین منطقه پرواز ممنوع ایجاد خواهد کرد؛ اقدامی که پس از چند مورد ورود به حریم هوایی لهستان و اتهام‌زنی ورشو به روسیه صورت می‌گیرد.

این مقام لهستانی درباره زمان اجرایی شدن طرح منطقه پرواز ممنوع گفت: «دولت در حال آماده‌سازی یک آیین‌نامه است که انتظار می‌رود در پایان دسامبر یا اوایل ژانویه (اوایل دی) اجرایی شود».

مقامات لهستان روز سه‌شنبه مدعی شدند که یک پهپاد شناسایی روسیه در جریان حمله شبانه به اوکراین، برای مدت کوتاهی وارد حریم هوایی لهستان شده است.

منطقه پرواز ممنوع به محدوده‌ای از حریم هوایی گفته می‌شود که ورود هواپیما‌ها به آن ممنوع است یا تحت محدودیت‌های خاص قرار دارد. این مناطق معمولاً با هدف جلوگیری از حملات هوایی، حفاظت از مناطق حساس یا مقابله با تهدید‌های نظامی ایجاد می‌شوند. در چنین مناطقی، نیرو‌های نظامی می‌توانند هواپیما‌های متخلف را شناسایی و در صورت لزوم رهگیری یا سرنگون کنند.

منبع: رویترز