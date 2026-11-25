اگزما که با نام درماتیت آتوپیک نیز شناخته می‌شود، یک بیماری التهابی مزمن پوستی است که معمولا با خشکی، خارش، قرمزی و گاهی ترک‌خوردگی یا پوسته‌ ریزی همراه می‌شود. در افراد مبتلا به این بیماری، سد دفاعی پوست عملکرد طبیعی خود را به‌ خوبی انجام نمی‌دهد و در نتیجه، رطوبت آسان‌تر از سطح پوست خارج می‌شود و عوامل تحریک‌کننده محیطی نیز راحت‌تر به آن آسیب می‌رسانند.

اگرچه اگزما درمان قطعی یکسانی برای همه افراد ندارد، رعایت اصول مراقبت از پوست و شناسایی عوامل تحریک‌کننده می‌تواند به کاهش شدت علائم و کنترل دوره‌های عود بیماری کمک کند. فصل پاییز نیز به دلیل تغییر شرایط آب‌وهوایی، زمان مناسبی برای بازنگری در عادت‌های مراقبتی و پرهیز از برخی رفتارهای آسیب‌زا است.

چرا اگزما در فصل پاییز ممکن است تشدید شود؟

پوست برای حفظ سلامت و انعطاف‌پذیری خود به میزان مناسبی از چربی و رطوبت نیاز دارد. لایه بیرونی پوست مانند یک سد محافظ عمل می‌کند و مانع خروج بیش از اندازه آب و ورود مواد محرک می‌شود. در افراد مبتلا به اگزما، این سد دفاعی ضعیف‌تر است و به همین دلیل پوست نسبت به تغییرات محیطی حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.

با کاهش دمای هوا و پایین آمدن رطوبت محیط، احتمال خشک شدن پوست افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، روشن کردن بخاری و شوفاژ، استفاده از لباس‌های ضخیم و کاهش تهویه محیط می‌تواند شرایطی ایجاد کند که پوست بیشتر در معرض خشکی، تعریق یا تحریک قرار بگیرد.

۱. دوش آب داغ

یکی از عادت‌های رایج در روزهای سرد پاییز، دوش گرفتن با آب داغ است. گرمای آب ممکن است در لحظه احساس خوشایندی ایجاد کند اما برای افرادی که اگزما دارند، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. آب داغ چربی‌های طبیعی سطح پوست را از بین می‌برد و باعث می‌شود رطوبت بیشتری از پوست خارج شود. در نتیجه خشکی، کشیدگی و خارش افزایش پیدا می‌کند.

علاوه بر این قرار گرفتن طولانی‌ مدت در معرض آب گرم می‌تواند التهاب پوست را تشدید کند و فرد را به خاراندن نواحی آسیب‌دیده ترغیب کند. به همین دلیل متخصصان پوست توصیه می‌کنند افراد مبتلا به اگزما از حمام‌های طولانی و آب بسیار گرم پرهیز کنند. بهتر است مدت زمان دوش گرفتن به پنج تا ۱۰ دقیقه محدود شود و از آب ولرم استفاده شود. همچنین به جای لیف زبر و کیسه حمام، باید پوست را به‌ آرامی شست‌ و شو داد. پس از حمام نیز بهتر است با حوله نرم و بدون مالش شدید، آب اضافی پوست گرفته شود.

۲. لباس‌های پشمی و زبر

با سرد شدن هوا، استفاده از لباس‌های پشمی، بافتنی و ضخیم افزایش پیدا می‌کند اما همه این لباس‌ها برای پوست‌های حساس مناسب نیستند. الیاف زبر و خشن می‌توانند با سطح پوست تماس مستقیم داشته باشند و از طریق ایجاد اصطکاک، خارش و التهاب را افزایش دهند. از طرف دیگر لباس‌های ضخیم ممکن است باعث افزایش تعریق شوند. عرق کردن نیز یکی از محرک‌های شناخته‌شده اگزماست و می‌تواند در برخی افراد احساس سوزش و خارش ایجاد کند. ترکیب گرما، رطوبت ناشی از تعریق و اصطکاک لباس، شرایط نامناسبی برای پوست حساس به وجود می‌آورد.

پوشیدن لباس‌های نخی، نرم و گشاد انتخاب مناسب‌تری برای افراد مبتلا به اگزماست. اگر استفاده از لباس پشمی برای گرم ماندن ضروری باشد، بهتر است یک لایه لباس نخی و لطیف زیر آن پوشیده شود تا الیاف زبر مستقیما با پوست تماس نداشته باشند. همچنین بهتر است لباس‌های جدید پیش از نخستین استفاده شسته شوند و برای شست‌ و شوی آنها از مواد شوینده بدون عطر و رنگ استفاده شود. انتخاب لباس‌هایی که درزهای زبر یا برچسب‌های آزاردهنده ندارند نیز می‌تواند به کاهش تحریک پوست کمک کند.

۳. شوینده‌های معطر و قوی

در فصل پاییز برخی افراد برای مقابله با خشکی و احساس آلودگی پوست، از صابون‌ها، شامپوها و شوینده‌های مختلف استفاده می‌کنند. با این حال محصولات حاوی عطر، رنگ و ترکیبات پاک‌کننده قوی ممکن است برای پوست مبتلا به اگزما مناسب نباشند.این محصولات می‌توانند چربی طبیعی پوست را کاهش دهند و سد دفاعی آن را ضعیف‌تر کنند. در نتیجه، پوست نسبت به عوامل محیطی حساس‌تر می‌شود و احتمال بروز قرمزی، خشکی و خارش افزایش پیدا می‌کند.

استفاده از شوینده‌های ملایم مخصوص پوست حساس و فاقد عطر و رنگ می‌تواند انتخاب بهتری باشد. همچنین، بهتر است از شست‌ و شوی بیش از اندازه پوست و استفاده از محصولات لایه‌بردار یا پاک‌کننده‌های قوی خودداری شود.

۴. تغییرات ناگهانی دما و وسایل گرمایشی

یکی از ویژگی‌های فصل پاییز، تفاوت دمای محیط داخل خانه با فضای بیرون است. افراد ممکن است هنگام خروج از خانه با هوای سرد روبه‌رو شوند و پس از بازگشت در محیطی گرم قرار بگیرند. این تغییرات دمایی برای برخی افراد مبتلا به اگزما می‌تواند محرک خارش و التهاب باشد. از سوی دیگر استفاده از بخاری، شوفاژ و سایر وسایل گرمایشی معمولا رطوبت هوای داخل خانه را کاهش می‌دهد. هوای خشک باعث افزایش تبخیر آب از سطح پوست می‌شود و خشکی آن را تشدید می‌کند.

البته گرمای بیش از اندازه نیز مشکل‌ساز است. هنگامی که بدن بیش از حد گرم می‌شود، تعریق افزایش پیدا می‌کند و عرق می‌تواند پوست حساس را تحریک کند. تنظیم دمای محیط و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه اتاق اهمیت زیادی دارد. پوشیدن لباس‌های چندلایه و سبک نیز کمک می‌کند فرد هنگام تغییر دما بتواند لباس اضافی را کم یا زیاد کند. در محیط‌هایی که هوای بسیار خشکی دارند، استفاده از دستگاه بخور سرد می‌تواند به افزایش رطوبت کمک کند. همچنین تهویه مناسب خانه و جلوگیری از تجمع رطوبت بیش از اندازه ضروری است.

۵. به تاخیر انداختن استفاده از مرطوب‌کننده

یکی از مهمترین اصول مراقبت از پوست مبتلا به اگزما، استفاده منظم از مرطوب‌کننده است. با این حال برخی افراد تنها زمانی که خشکی یا خارش پوست شدت می‌گیرد، به سراغ کرم‌های مرطوب‌کننده می‌روند.

پس از حمام بخشی از آب جذب‌شده در لایه بیرونی پوست به‌ سرعت تبخیر می‌شود. اگر در این فاصله از مرطوب‌کننده استفاده نشود، احتمال خشکی پوست افزایش پیدا می‌کند. این مسئله برای افرادی که سد دفاعی پوستشان ضعیف است، اهمیت بیشتری دارد. مرطوب‌کننده‌ها با ایجاد یک لایه محافظ به حفظ آب پوست کمک می‌کنند و می‌توانند خشکی و احساس خارش را کاهش دهند.

بهتر است بلافاصله پس از حمام، زمانی که پوست هنوز کمی مرطوب است، از کرم یا پماد مرطوب‌کننده استفاده شود. محصولات غلیظ‌تر مانند کرم‌ها و پمادهای چرب معمولا برای پوست بسیار خشک مناسب‌تر از لوسیون‌های رقیق هستند. مرطوب‌کننده باید متناسب با نوع پوست و بدون عطر انتخاب شود. استفاده از آن نباید فقط به زمان بعد از حمام محدود باشد، بلکه در طول روز و هر زمان که پوست احساس خشکی می‌کند نیز می‌توان از آن استفاده کرد.

۶. خاراندن و کندن پوست

خارش یکی از آزاردهنده‌ترین علائم اگزماست و گاهی آنقدر شدید می‌شود که فرد نمی‌تواند در برابر خاراندن پوست مقاومت کند. با این حال خاراندن نواحی ملتهب ممکن است آسیب بیشتری به پوست وارد کند.

وقتی فرد پوست خود را می‌خاراند، سد دفاعی آن آسیب می‌بیند و التهاب افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند خارش بیشتری ایجاد کند و فرد را دوباره به خاراندن ترغیب کند. به این ترتیب چرخه‌ای از خارش و التهاب شکل می‌گیرد که کنترل بیماری را دشوارتر می‌کند. علاوه بر این خراش‌های پوستی ممکن است راه ورود باکتری‌ها و عوامل عفونت‌زا را باز کنند. بنابراین کندن پوسته‌ها و خاراندن زخم‌های ناشی از اگزما می‌تواند خطر عفونت را افزایش دهد.

برای کاهش خارش می‌توان از کمپرس خنک و مرطوب استفاده کرد. کوتاه نگه داشتن ناخن‌ها، پوشیدن لباس‌های نرم و استفاده منظم از مرطوب‌کننده نیز به کاهش تحریک پوست کمک می‌کند.اگر خارش شدید باشد یا التهاب ادامه پیدا کند، باید با پزشک مشورت کرد. پزشک ممکن است بر اساس شدت بیماری، داروهای موضعی ضدالتهاب یا سایر درمان‌های مناسب را تجویز کند. استفاده خودسرانه از داروهای پوستی، به‌ویژه کورتون‌ها، توصیه نمی‌شود.

منبع: ایرنا