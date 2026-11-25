باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در ادامه سفر استانی خود به استان خراسان رضوی، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، در بخش آغازین نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان، به صورت برخط دستور افتتاح و بهره‌برداری پنج پروژه زیربنایی و اقتصادی را صادر کرد.

سه کلان‌پروژه حوزه زیربنایی استان خراسان رضوی شامل «تبدیل شبکه‌های فرسوده سیمی به کابل خودنگهدار»، «هوشمندسازی سمت مصرف» و «بهینه‌سازی و ارتقای فناوری چراغ‌های روشنایی معابر سطح استان» با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دستور رئیس‌جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

همچنین در حوزه اقتصادی، «هتل پنج‌ستاره ضیافت الرضا (ع)» با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلار و «فاز ۸ تولید UFC (فرم اوره) - چسب مشهد» با سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دستور رئیس‌جمهور افتتاح و بهره‌برداری شد.

علیرضا خدابنده، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق درحاشیه آیین بهره‌برداری از پروژه‌های هوشمندسازی و بهسازی شبکه توزیع برق و بهینه‌سازی مصرف انرژی در خراسان رضوی که همزمان باحضور وبیناری ریاست جمهوری برگزارشد، اظهارکرد: باتوجه به اینکه طرح ملی مهتاب که از سال گذشته به صورت سراسری آغاز شد و امروز با صرفه جویی‌هایی همراه شده بنابراین در این طرح، بهینه سازی مصرف موردتوجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: بهینه سازی مصرف دراین طرح با مؤلفه‌های متعدد موردتوجه قرار می‌گیرد خصوصا متمرکز بر بهسازی کیفیت شبکه توزیع و البته فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف و این یک وظیفه ملی است که دولت به وزارت نیرو تفویض کرده و با سرمایه گذاری‌های کلان، این پروژه درحال توسعه است.

خدابنده خاطرنشان کرد:بهره برداری از پروژه هوشمندسازی سمت مصرف با تعویض کنتور‌های مشترکین پرمصرف با حجم فیزیکی ۳۹۰ هزار دستگاه ورزش ریالی ۴ هزار میلیارد تومان، بهره‌برداری از پروژه بهینه‌سازی انرژی مصرفی چراغ‌های روشنایی معابر در سطح استان با حجم فیزیکی ۱۵۰ هزار چراغ LED ورزش ریالی ۴۵۰۰ میلیارد تومان و بهره‌برداری از کلان پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار به طول ۱۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان از پروژه‌های افتتاح شده است.