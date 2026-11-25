باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در جشنواره ملی زیتون در رودبار اظهار کرد : رودبار پایتخت تولید زیتون است.

استاندار گیلان با بیان اینکه رودبار مقتدر استان گیلان است، افزود : از دیر باز این شهرستان در دفاع از وطن نقش ارزنده ای داشتند و در ورودی استان گیلان با اقتدار ایستاده اند.

وی تصریح کرد : دوهفته زودتر برخی از محصولات گیلان به کشورهای دیگر صادر شد ، درگیلان بیش از۲۰۰هزارتن کیوی تولید می شود .

حق شناس اذعان داشت : مرکبات و برنج از دیگر تولید آن استان می باشد غذاهای پخته شده سر سفره گیلان متعلق به تولیدات این استان و حاصل دست رنج مردمان این دیار است .

استاندار گیلان با بیان اینکه با توجه به ظرفیت ها گیلان ،این استان استقلال تولیدی دارد، گفت : رودبار قدمت دیرینه دارد ، رودبار باتوجه به موقعیت جغرافیای و مرز بودن این شهرستان دارای مردمان غیوری در دفاع از خاک وطن دارد.

وی به شهدای این شهرستان اشاره و اذعان داشت : شهید خلبان اقبالی که بهترین و ارزشمند ترین خلبان این دیار بود خدمت ماندگار انجام داد و اینگونه جاودانه ماند.

وی ادامه داد : نشانه های غیرت مردمان رودبار از دیر باز زبان زد است و اینجا ریشه در خاک دارد .

حق شناس به آثار تاریخی این شهرستان چون تپه مارلیک اشاره و اظهار کرد : این تپه تاریخی قدمت بیش از ۳هزار ساله دارد.‌

استاندار گیلان به قدمت این شهرستان اشاره اظهارداشت : موسیقی ، زبان و تولید زیتون این شهرستان قدمت دیرینه دارد در این شهرستان تنوع در موضوعات مختلف هویدا است.

حق شناس خاطر نشان کرد : شهرستان رودبار پایتخت تولید زیتون است، و بازار زیتون را به نام شهرستان رودبار می شناسند.

در این جشنواره از تمبر زیتون ، و ازطرح شناسنامه‌دار کردن محصولات زیتون و همچنین پیراهن ورزشی تیم فوتبال شهرستان رودبار رونمایی شد.