باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح، در دیدار با خانواده شهید علی رخش‌بهار به مناسبت هفته بسیج، با اشاره به تحولات نظامی منطقه و احتمال غافلگیری‌های جدید برای دشمن، از تغییر روش‌ها و راهبرد‌های دفاعی و نظامی ایران در آینده سخن گفت.

وی با تأکید بر اینکه روش‌ها و راهبرد‌های پیش‌روی ایران در عرصه دفاعی و نظامی با گذشته متفاوت خواهد بود، اظهار کرد: به‌دلیل ضرورت حفظ اطلاعات، امکان بیان جزئیات این راهبرد‌ها وجود ندارد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح همچنین با اشاره به آنچه روند افول قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های خود تلاش خواهد کرد سرعت این روند را افزایش دهد.

مسئولیت سنگین مسئولان در قبال خون شهدا

شکارچی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از مقام شهید علی رخش‌بهار و خانواده این شهید، حضور در جمع خانواده‌های شهدا را توفیقی الهی دانست و افزود: سخنان مادر این شهید، جلوه‌ای از رحمت الهی و حقانیت مسیر انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بود.

وی با اشاره به نقش مادران شهدا در تربیت نسل‌های مؤمن، انقلابی و فداکار بیان کرد: عزت و اقتدار کشور مرهون مجاهدت جوانانی است که با تمام وجود در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداشته و جان خود را در این راه تقدیم کرده‌اند.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با بیان اینکه خون شهدا مسئولیت آحاد جامعه و به‌ویژه مسئولان کشور را سنگین‌تر کرده است، گفت: انقلاب اسلامی با تقدیم هزینه‌های فراوان به جایگاهی از قدرت و اقتدار رسیده که امروز به امید ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان تبدیل شده است.

اجازه نمی‌دهیم کسی به خون شهدا خیانت کند

شکارچی با تأکید بر ضرورت صیانت از آرمان‌های شهدا خاطرنشان کرد: در محضر خانواده این شهید بزرگوار عهد می‌بندیم که راه شهدا را با قدرت ادامه دهیم و اجازه ندهیم کسی به خون پاک آنان خیانت کند.

وی خطاب به خانواده شهید علی رخش‌بهار، با تجلیل از صبر و ایثار آنان، اظهار داشت: شما عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود را در راه خدا تقدیم کرده‌اید و ملت ایران قدردان این فداکاری است.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار مقاومت و ایستادگی ملت‌های مسلمان، آرمان‌های اسلام ناب محمدی و اهل‌بیت (ع) در جهان گسترش یابد.

براساس اعلام روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، سردار محبی، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار حسن صنعتکاران، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان و حجت‌الاسلام والمسلمین سعید سربازی‌زاده، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان نیز در این دیدار حضور داشتند.