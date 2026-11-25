باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه فایننشال تایمز با استناد به داده‌های شرکت مشاوره‌ای مک‌کنزی برای سال ۲۰۲۶ گزارش داد حدود ۵۰ درصد از شرکت‌های تولیدی اروپا در وضعیت دشوار مالی یا بحرانی قرار دارند؛ رقمی که در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۲ درصد بود.

بر اساس این گزارش، ادامه این وضعیت حدود ۳.۷ میلیون فرصت شغلی را در معرض خطر قرار داده است.

این بررسی نزدیک به هزار و ۲۰۰ شرکت دولتی و خصوصی اروپایی با درآمد سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو را در بخش‌هایی مانند مهندسی مکانیک، خودروسازی، مهندسی برق و تولید مواد در برگرفته است.

ارزیابی وضعیت مالی شرکت‌ها بر اساس پنج شاخص مرتبط با سودآوری، نقدینگی و میزان بدهی انجام شده است. بر اساس داده‌های اولیه، ۴۲ درصد از شرکت‌ها در وضعیت بحرانی، ۸ درصد تحت فشار مالی و نیمی دیگر از نظر مالی باثبات ارزیابی شده‌اند.

منبع: تاس