باشگاه خبرنگاران جوان - خانه را می‌شود با بستن در، از شلوغی خیابان جدا کرد؛ اما وقتی محل کسب درآمد هم باشد، کار به این آسانی پشت در نمی‌ماند.

روی اجاق، غذای مشتری کنار غذای خانواده می‌پزد، میز غذاخوری جای بسته‌بندی سفارش‌هاست و تلفن همراه، حتی در زمان استراحت هم سفارش تازه می‌آورد. کسب‌وکار خانگی فرصتی است برای درآمد داشتن، اما جا دادن کار در خانه، زمان و سهم تازه‌ای هم از زندگی می‌خواهد.

زنان، گردانندگان اقتصاد خانگی

زنان سهم بزرگی از این تجربه دارند. فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی، سهم زنان از فعالان مشاغل خانگی را ۸۰درصد اعلام کرده است. او سهم این فعالیت‌ها از اشتغال کشور را ۴ تا ۶ درصد دانسته و گفته طی ۱۵ سال، بیش از ۲میلیون نفر فعالیت خانگی خود را ثبت کرده و مجوز گرفته‌اند. سخایی، اشتغال در منزل را برای زنان سرپرست خانوار، با توجه به مسئولیت‌های متعدد و هزینه رفت‌وآمد، فرصتی مقرون‌به‌صرفه توصیف کرده است.

اهمیت این درآمد برای خانواده‌ها در اظهارات سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار هم دیده می‌شود. او با اشاره به اینکه ۸۱درصد دارندگان مجوز مشاغل خانگی، زن هستند، تأکید کرده بسیاری از آنها سرپرست خانوارند یا در تأمین مخارج خانه نقش مهمی دارند و درآمد این فعالیت‌ها بخشی از هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش می‌دهد.

حسینی همچنین گفته تنوع این حوزه از تصور رایج درباره خیاطی و بافندگی فراتر رفته و بیش از ۶۰۰ کد رشته شغلی، از جمله فعالیت‌های نوظهور، در آن تعریف شده است. برای بخشی از این شاغلان، محل تولید در خانه است و محل فروش در تلفن همراه. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی در گفت‌وگویی توضیح داده زنان در شبکه‌های اجتماعی در زمینه‌هایی مانند فروش صنایع‌دستی، پوشاک، غذای خانگی، آموزش و بازاریابی فعالیت می‌کنند.

از تولید خانگی تا تلاش برای بقا

علیرضا شریفی یزدی، روان‌شناس اجتماعی با بیان اینکه کار در خانه یا «هوم‌آفیس» پدیده‌ای با سابقه طولانی است که در دوره‌ای کمرنگ شده و دوباره گسترش پیدا کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: در جامعه روستایی و عشایری، زنان از گذشته در خانه فعالیت تولیدی داشته‌اند؛ از تهیه انواع لبنیات تا قالی‌بافی، گلیم‌بافی، جوراب‌بافی و کار‌های مشابه. این محصولات برای فروش عرضه می‌شدند و درآمد حاصل از آنها مورد استفاده خانواده قرار می‌گرفت. بنابراین، کار در خانه را باید پدیده‌ای تاریخی بدانیم و تصور نکنیم به‌تازگی و به‌عنوان شیوه‌ای مدرن وارد جامعه ما شده است.

او ادامه می‌دهد: اما درباره شرایطی که امروز افراد را به تبدیل خانه به محل شغل دوم یا محل اصلی کارشان سوق داده، باید به وضعیت اقتصادی جامعه نگاه کنیم. جامعه ایران با رکود تورمی روبه‌رو است؛ یعنی هم تورم بالا بوده و هم تولید پایین است. این وضعیت بدترین نوع بیماری اقتصادی است که اکنون بر جامعه ما حاکم شده است.

در کنار آن، مدیریت‌های ناکارآمد، قرار گرفتن افراد ناشایست در جایگاه‌های مهم و فساد، همگی در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش داشته‌اند. ارزیابی من این است از نظر برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب، تقریباً در میان دو یا سه کشور آخر دنیا قرار داریم یا به بیان دیگر، از نظر تورم، گرانی و مشکلات معیشتی، جزو دو یا سه کشور اول جهان هستیم. در چنین شرایطی، افراد برای حفظ بقا از هر امکانی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند. یکی از این راه‌ها، به‌کار گرفتن توانایی و مهارت همه اعضای خانواده است؛ از مرد و زن خانواده تا گاهی حتی فرزندان. هدف این است خانواده بتواند حداقل‌های ضروری معیشت خود را تأمین کند. تأکید من بر حداقل‌های مورد نیاز است؛ سطحی که خانواده برای گذران زندگی به آن نیاز داشته و با برخورداری از معیشتی مناسب فاصله دارد.

شغل دوم و سوم، فرصت با هم بودن را می‌گیرد

شریفی یزدی معتقد است: از نظر جامعه‌شناختی، این وضعیت چند مسئله را نشان می‌دهد که نخست، مغفول ماندن جنبه‌های غیراقتصادی خانواده است. وقتی خانواده دچار «دژکارکردی» می‌شود و اعضای آن ناچارند ساعات زیادی کار کنند، شغل دوم و سوم داشته باشند و همه توان خود را صرف تأمین معیشت کنند، از کارکرد‌های اصلی خانوادگی، از جمله فرزندآوری و تربیت فرزند بازمی‌مانند. الزام به داشتن شغل دوم و سوم و درگیر شدن همه اعضای خانواده در تأمین هزینه‌های زندگی، فرصتی را که باید به فرزندآوری و تربیت فرزند اختصاص پیدا کند، محدود می‌کند.

نکته بعدی، خستگی مزمن و فرسودگی شغلی است. وقتی فرد ناچار است ساعت‌های طولانی کار کند و پس از پایان یک شغل، سراغ شغل دوم یا سوم برود، فرصت کافی برای استراحت و بازیابی توان خود را پیدا نمی‌کند. تداوم این وضعیت، جسم و روان افراد را زیر فشار قرار می‌دهد و آثار آن به روابط خانوادگی هم منتقل می‌شود. فرد ممکن است در خانه حضور داشته باشد، اما آن‌قدر خسته باشد که توان و حوصله گفت‌و‌گو و وقت گذاشتن برای همسرش را نداشته باشد.

به گفته وی، در چنین شرایطی، روابط زوجین به‌تدریج با مشکل روبه‌رو می‌شود. فرصت با هم بودن و رسیدگی به نیاز‌های عاطفی و جنسی کاهش پیدا می‌کند و گفت‌و‌گو‌های روزمره هم ممکن است بیشتر به هزینه‌ها و مشکلات معیشتی محدود شود.

همچنین این وضعیت می‌تواند زمینه افزایش طلاق عاطفی، طلاق جنسی، طلاق اقتصادی، طلاق سکوت و در نهایت طلاق رسمی را فراهم کند. منظورم این است فشار کار و خستگی مداوم، به رابطه زن و شوهر خدشه وارد می‌کند و پیامد‌های آن، هم زندگی زوجین و هم دیگر اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

زنان شاغل در خانه حمایت می‌خواهند

این روان‌شناس اجتماعی ادامه می‌دهد: مسئله بعدی، تأثیر همین فشار‌ها بر اصل شکل‌گیری خانواده است. برخی افراد پیش از ازدواج هم برای تأمین مخارج زندگی ناچارند در دو محل کار کنند. وقتی می‌بینند با وجود این حجم از کار، همچنان برای تأمین نیازهایشان مشکل دارند، احساس می‌کنند ازدواج مسئولیت‌ها و هزینه‌های بیشتری بر دوش آنها خواهد گذاشت.

در نتیجه، ممکن است تصمیم بگیرند ازدواج نکنند یا آن را به زمانی موکول کنند که شرایط اقتصادی مناسب‌تری داشته باشند. باید این نگرانی را در تصمیم افراد جدی بگیریم. کسی که بیشتر وقت و توانش صرف تأمین حداقل‌های زندگی می‌شود، ممکن است احساس کند توان پذیرفتن مسئولیت یک زندگی مشترک را ندارد.

بنابراین، فشار اقتصادی و اشتغال همزمان در چند شغل، علاوه بر اثری که بر روابط زوجین دارد، می‌تواند مانعی برای ازدواج و تشکیل خانواده هم باشد. آخرین نکته، مسئله اخلاق است. تورم با اخلاق رابطه مستقیمی دارد و آثار آن را می‌توان در رفتار‌های روزمره و روابط میان افراد دید.

در جامعه‌ای با شرایط اقتصادی متعادل، وقتی کسی از ما ۱۰میلیون تومان قرض می‌خواهد، با اطمینان بیشتری به او کمک می‌کنیم. اما در جامعه‌ای با اقتصاد نامتعادل، حتی وقتی خواهر، برادر، دایی، دوست یا همسایه از ما پول قرض می‌خواهد، پیش از کمک کردن، به کاهش ارزش پولمان فکر می‌کنیم. با خودمان حساب می‌کنیم اگر این مبلغ را یک ماه دیگر پس بگیریم، ممکن است در برآورد ما ۱۵ تا ۲۰ درصد از ارزش آن کاسته شده باشد. همین نگرانی سبب می‌شود افراد از کمک کردن به یکدیگر دریغ کنند. ممکن است توان کمک داشته باشند، اما نگران باشند هنگام بازگشت پول، دیگر نتوانند نیاز‌های خودشان را با آن تأمین کنند. در نتیجه، روابطی که پیش‌تر بر اعتماد و همراهی استوار بود، تحت تأثیر محاسبات اقتصادی قرار می‌گیرد و کمک‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. پیامد‌های این وضعیت به کاهش قرض دادن محدود نمی‌شود. دروغ گفتن به یکدیگر و تلاش برای فریب دادن دیگران هم می‌تواند در چنین فضایی بیشتر شود؛ فضایی که هرکس برای حفظ منافع خود تلاش می‌کند و ممکن است این کار را به قیمت زیان دیگری انجام دهد.

این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که چه حمایت‌هایی لازم است تا مشاغل خانگی، در کنار تأمین درآمد، به بهبود کیفیت زندگی خانواده هم کمک کنند، اظهار می‌کند: توضیح دادن شرایط اقتصادی خانواده به اعضای آن و همراه کردن آنها، راهکار مناسبی است. باید فضایی فراهم کنیم که همه اعضای خانواده در جریان وضعیت اقتصادی قرار بگیرند و در مدیریت آن مشارکت کنند.

از یک سو، لازم است هزینه‌های غیرضروری و مخارجی را که سبب هدر رفتن درآمد خانواده می‌شود، کاهش دهیم و از سوی دیگر، حجم فعالیت‌های خانگی را به اندازه‌ای تنظیم کنیم که اعضای خانواده دچار فرسودگی شغلی نشوند. بخش عمده مسئولیت این مشاغل بر دوش زنان گذاشته شده و بیشتر آنها هستند که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.

به همین دلیل، حمایت روحی، روانی و عاطفی همسر و دیگر اعضای خانواده از آنها اهمیت زیادی دارد. زنی که در خانه کار می‌کند و در تأمین معیشت سهم دارد، باید احساس کند خانواده تلاش او را می‌بیند، شرایطش را درک و از او حمایت می‌کند.

در کنار حمایت خانوادگی، حمایت قانونی و حقوقی از این فعالیت‌ها هم ضروری است. کاری که این زنان انجام می‌دهند باید به‌عنوان یک شغل به رسمیت شناخته شود. این حمایت‌ها می‌تواند تا حد زیادی به آنها آرامش ذهنی بدهد و وقتی ذهن فرد آرام‌تر شود، طبیعتاً روابط زوجین هم بهتر خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس